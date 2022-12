VIDEO | TikToker descubre infidelidad de su novio por el zoom de su celular: "Por eso es que yo no creo en nadie"

Los casos de infidelidad se han vuelto cada vez más frecuentes y en una época en la que las redes sociales facilitan la comunicación este tipo de casos se han dado a conocer de manera más constante en las redes sociales. Solo basta con revisar TikTok, una de las plataformas en donde son bastante comunes los videos en donde se exhiben a personas siendo infieles y que son descubiertas in fraganti, mismos que casi de manera inmediata se vuelven virales en internet.

Aunque hay que destacar que existe una diferencia ente descubrir una infidelidad gracias a alguien más a hacerlo en primera persona. Tal como ocurrió con una TikToker que descubrió la infidelidad de su novio mientras se encontraba cerca de él y todo esto gracias al zoom de su celular. La joven de manera inmediata le hizo saber a su pareja acerca de lo que se acababa de enterar y decidió grabarlo para enseguida compartir el clip en TikTok, en donde se viralizó.

De esta manera la mujer supo dar un buen uso a las herramientas premuim con que cuentan los celulares de alta gama y así pudo evidenciar la lamentable situación en la que su expareja colocó su relación. Una vez publicado, el video se volvió un éxito en TikTok, plataforma en donde ya supera los 33 millones de reproducciones, suma más de 4 millones de "Me Gusta" y 50 mil comentarios de los internautas.

Reacción de un joven al ser cachado de infiel rompe TikTok

Ha sido la usuaria de TikTok Mami Rose (@mamirosetv) quien decidió grabar con su celular la manera en la que descubrió a su pareja siendo infiel y contar su historia en el video, el cual compartió en la red social china. En el clip se observa cómo la joven utilizó la cámara de su celular para grabar a su pareja a la distancia, ya que había salido de manera "sospechosa" de la casa en la que se encontraban, con el objetivo de responder algunos mensajes.

La joven dio un excelente uso a las herramientas de su celular premium. FOTO: Especial

La TikToker se dio a la tarea de comentar en el clip los motivos que la llevaron a espiar a su novio: “Por eso es que yo no creo en nadie; tiene rato allá. Él cree que sabe más que yo, pero no me conoce todavía”, comentó. Enseguida se le ve haciendo zoom desde la cámara del celular para enfocar primero a su novio y después la pantalla del móvil de su pareja, en donde se puede observar cómo se texteaba con su amante.

Tomó captura de los mensajes que su novio y la amante se compartían. FOTO: Especial

Mami Rose decidió tomar una captura de los mensajes que se estaban compartiendo y se la envió al instante a su pareja. En el video se puede apreciar la inmediata reacción del hombre al ver la captura de pantalla que le envió su pareja. Su sorpresiva y desencajada reacción se volvió viral, ya que se le ve dar un salto y voltear inmediatamente hacia atrás confundido y asustado. Razón por la cual empezó a caminar en dirección a la casa en donde se encontraba su novia.

Una vez que la TikToker lo compartió en sus redes sociales, el clip se viralizó en cuestión de minutos y las reacciones de los usuarios han sido múltiples. Hasta el momento los mensajes que han publicado los internautas en el post suman más de 50 mil y la gran mayoría respaldó la estrategia empleada por la joven para descubrir la infidelidad de su entonces pareja.

El novio de la TikToker salió de la casa para responder su mensajería. FOTO: Especial

"Cuál es la marca de ese celular, es para una tarea”; “Para qué compartir la vida con alguien que viva en la mentira?” y “¿Eso no es violencia, revisar conversaciones ajenas?", fueron solo algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

La reacción del hombre se volvió viral en internet. FOTO: Especial

