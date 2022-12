Graba su despido en TikTok y usuarios enfurecen por el trato: "Esto realmente apesta"

Una TikToker compartió en internet un video que grabó en el momento en que fue despedida, una situación que en ningún esperaba ni mucho menos llegó a anticipar. Esta lamentable situación la llegó a considerar como el despido más rápido de su vida y decidió publicar su caso en redes para exhibir a quien era su jefa y la manera poco ortodoxa en que recortó su contrato laboral.

Sin esperarlo, una vez que se dio a conocer el clip se volvió viral en redes sociales y la joven recibió el apoyo de los usuarios quienes se mostraron consternados e indignados por la manera de conducirse de los jefes de la joven. En menos de un minuto de videollamada, la TikToker fue expulsada de la compañía en la que se encontraba laborando, luego que su gerente la removiera de su cargo de manera sorpresiva y la dejara consternada.

La comunidad virtual se solidarizó con la historia de la joven e incluso se refirieron a este tipo de situaciones como algo que "realmente apesta". De cuerdo con las reacciones de los internautas, en muchas ocasiones no basta el dar el máximo esfuerzo en el trabajo, ya que al final esto no significa que no vayan a prescindir de un trabajador. Y tal parece que así fue como ocurrió con la usuaria de TikTok.

Mujer graba la manera en que fue despedida y video arrasa en TikTok

Fue la usuaria de TikTok Ori (@quartsizemasonjar) quien decidió compartir su historia en la red social china y el clip generó gran revuelo entre los usuarios, quienes reaccionaron indignados y molestos ante este tipo de acciones que consideraron "insensibles" por parte de las compañías que emplean a los trabajadores.

Ori decidió grabar con su celular la reunión que mantuvo en Zoom. FOTO: Especial

De acuerdo con el relato de la TikToker, Ori decidió grabar la reunión virtual que sostendría con su gerente, luego de sospechar que algo estaba inusual esta sucediendo con su puesto de trabajo. Fue así que la creadora de contenido se puso a grabar con su celular la junta que mantenía en la plataforma Zoom.

Al inicio de la videollamada se dio cuenta que también se encontraba el responsable del área de recursos humanos, por lo que comenzó a intuir que ahora su futuro era incierto. Tras un saludo de su gerente, la mujer agradeció en un tono amable a la empleada haber atendido la reunión que había surgido de manera imprevista.

El clip generó gran indignación entre los usuarios. FOTO: Especial

Y enseguida procedió a ir de lleno al asunto: “De hecho, estoy aquí para informarle que hoy es su último día. Hemos determinado que este ya no es un rol crítico para la empresa y estamos eliminando el puesto. Apreciamos mucho todo el trabajo que ha realizado durante su tiempo aquí”, le comentó la mujer quien sin darle tiempo de procesar la información le comentó que una vez que finalizara la reunión se cerrarían todas sus cuentas del trabajo, por lo que ya no tendría acceso a los sistemas.

Una vez dicho esto, la gerente abandonó la reunión y dejó a la joven con el responsable de recursos humanos. Fue el despido "Más rápido2 que he vivido, aseguró la TikToker en el clip, el cual consternó a los internautas por la manera tan abrupta en la que la joven fue removida de su puesto.

La creadora de contenido decidió después borrar el clip de su cuenta de TikTok. FOTO: Especial

“En honor a la liquidación de mi cheque de indemnización, disfrute del despido más rápido en la tierra”, fue el texto con el que la creadora de contenido acompañó al video. Aunque cabe destacar que una vez que el video se viralizó en internet, Ori decidió borrar el clip de su cuenta. “Esto no está planeado ni esperado...”, habría asegurado previamente la TikToker en el video. A lo que el administrativo respondió: “Sí, y tómate tu tiempo. Sé que esto es mucho”.

Finalmente, la usuaria de TikTok comentó que tan solo un día antes que esto ocurriera había conversado con su entonces jefa, con quien mantuvo una charla positiva: “No voy a mentir, esto realmente apesta”, lamentó. Por su parte el jefe de recursos humanos le ofreció apoyo ante su situación: “Entiendo. Bueno, tómate tu tiempo y revisa la información que te enviamos y estaremos encantados de ayudarte en todo lo que podamos de aquí en adelante”.

SIGUE LEYENDO:

Mujer estornuda después de comer picante y se rompe cuatro costillas: la razón la dejó en shock

Lady Gaga rompe TikTok y realiza el Merlina Challenge con su canción "Bloody Mary"

Meghan y Harry habrían "manipulado" las imágenes del documental de Netflix, revela la prensa británica