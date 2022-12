La estafa de Viagogo: los fans de Harry Styles entre los más afectados

Los boletos para Harry Styles en todas las ciudades donde tuvo alguna fecha volaron, algunos de ellos incluso dejaron de estar disponibles a unos días de que inició la venta. Esto fue ocasionado por la página de reventa Viagogo, a la cual no le inmutó las decenas de fraudes que se cometieron abusando de la imagen del artista.

A través de redes sociales, y desde inicios de año, son varios los fans del intérprete de "As It Was" los que han reportado que no recibieron los tickets, que se les vendieron a sobreprecio o inclusive que les cancelaron el transacción sin devolverles el dinero.

La mayor parte de las denuncias vienen de Colombia, México y Argentina, puntos en los cuales se dieron recitales del cantante durante 2022. La reputación que tiene la web incluso ocasionó que muchos tuvieran que viajar (a veces desde otros países) a las sedes de estos conciertos antes de la fecha para corroborar si los boletos que habían recibido eran reales.

Los que no recibieron las entradas aún buscan la devolución de su dinero y algunos otros tuvieron que volver a comprarlas para poder entrar al concierto.

Hay incluso la historia de una mujer que no concretó la compra al notar lo elevado del precio en las entradas, pero a la cual se le enviaron los boletos sin su consentimiento y además se le hizo un cobro equivalente a más de tres mil 400 pesos por un solo ticket.

Hablando de precios, las tarifas fueron mucho más elevadas de las que había anunciadas, ya que hubo quien pagó hasta 10 mil pesos por una sola localidad en el concierto.

Sigue leyendo:

Viagogo y los fraudes en el concierto Bad Bunny: vendieron boletos falsos y a sobreprecio

La estafa de Viagogo es el colmo, ofrece boletos para Pablo Milanés, cantante que murió hace unas semanas