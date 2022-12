La estafa de Viagogo es el colmo, ofrece boletos para Pablo Milanés, cantante que murió hace unas semanas

El pasado 22 de noviembre el mundo de la trova y la composición sufrió la pérdida del maestro Pablo Milanés en Madrid. Pese a esto, la empresa Viagogo sigue ofreciendo boletos para uno de sus eventos que estaba programado para el siguiente año.

Se trata de una presentación en el Teatro Municipal Quijano en la Ciudad Real, en España. La fecha para la cual se siguen vendiendo los tickets es el 15 de febrero de 2023, aunque es obvio que el intérprete no se presentará a este concierto.

El concierto fue cancelado, pero aún así se anuncia. FOTO: Viagogo.

Al momento solamente se vende una de las entradas a un precio de mil 334 pesos dentro de la web, en la cual no se indica en ninguna parte que el recital no se llevará a cabo debido al fallecimiento del intérprete, lo cual es una práctica fraudulenta de acuerdo con las leyes internacionales en protección a los derechos del consumidor.

Este costo puede aumentar de manera exponencial una vez que se realiza el pago. De acuerdo con la página, este incremento será variable debido a los impuestos, los cargos de operación e incluso el tipo de cambio entre las monedas de otros países.

No hay ningún anuncio que indique que el show no se llevará a cabo. FOTO: Viagogo.

Esto puede ocasionar que los que no se hayan enterado de la noticia busquen adquirir una de las butacas. Como pasa con gran parte de los que son defraudados, no habrá garantías para nadie en caso de que se compren los tickets, ya que la empresa es famosa por no tener un mecanismo adecuado para la devolución.

No son pocas las denuncias de eventos para los que Viagogo ofrece boletos a sobreprecio, pese a que no han sido confirmados o inclusive se cancelaron. En la mayoría de los casos, los usuarios se quedan sin una entrada y sin el dinero que invirtieron en ella.

Incluso contiene advertencias para que la gente sepa que hay pocas localidades para el show. FOTO: Viagogo.

Pese a que esta compañía suele asegurar que sus compras son seguras, suele excusarse al decir que los que ofrecen las localidades de los eventos son terceros con los que no guarda relación.

