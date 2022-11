Viagogo: el único que ganó durante la pandemia, estafó a miles con conciertos cancelados

Las estafas que ha realizado en las que la empresa Viagogo ha dejado a miles de personas sin su dinero y sin poder entrar a los eventos para los que buscaban adquirir sus entradas es un tema habitual; sin embargo, el periodo más escandaloso es esta práctica ocurrió durante la pandemia.

Mientras el mundo perdía millones de dólares en ganancias por eventos cancelados y el paro de la cadena de suministros a nivel global debido a la contingencia sanitaria, esta compañía no tuvo más que ganancias sin necesidad de hacer nada.

Como ya se ha informado, esta página web que se centra en revender los tickets de eventos en todo el mundo, cuenta con una serie de artimañas con las cuales evita hacer devoluciones a la gente que compra algún boleto para un show cancelado.

Ofrece entradas para shows que no se han confirmado o cuya venta no ha iniciado oficialmente.

Con la llegada de la pandemia y el aislamiento obligatorio en la mayoría de las naciones, conciertos, carreras, conferencias y toda clase de espectáculos fueron suspendidos.

Esto no hizo que Viagogo devolviera el dinero gastado en las entradas, pese a que en muchos casos fueron ofertadas incluso a precios que se elevaron hasta cinco veces más de lo que podrían haber costado.

"Desde antes de la pandemia, que no me devolvieron el dinero por eso mismo. Y ahora que ha cancelado el artista todos los conciertos, me están mareando y tampoco me devuelven nada", es la denuncia de un joven llamada Penélope, la cual externó su descontento en contra de esta empresa.

Las acusaciones en contra de esta compañía son varias en la red al punto que incluso se ha fundado una página de Facebook para hacer públicas las veces que ha engañado a los amantes de los eventos en vivo.