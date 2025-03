Vivienda para el Bienestar: Conavi otorgará créditos sin intereses para casa, REQUISITOS para tramitarlo

Si aún no cuentas con casa propia porque no eres objeto de un crédito de vivienda y no tienes seguridad social, esta información te interesa, ya que el Gobierno de México construirá casas para este sector de la población y lo mejor es que no cobrarán intereses para que las personas puedan tener vivienda.

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) otorgará créditos sin intereses a las personas que no cuenten son seguridad social, ni forman parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), para ello servidores públicos recorrerán casa por casa para encontrar a las personas que más necesiten este apoyo.

Durante el sexenio de Claudia Sheinbaum se construirán 500 mil hogares a través del Infonavit y otras 500 mil por medio de la Conavi que serán destinadas a las personas sin seguridad social. Estas viviendas se otorgarán con un esquema de pago accesible y van dirigidas a quienes ganan entre uno y dos salarios mínimos.

Vivienda para el Bienestar. San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo https://t.co/53SLTSP3dG — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 23, 2025

¿Quiénes podrán acceder a los créditos para casas de la Conavi?

La Conavi ha indicado a través de redes sociales que se realizará un censo casa por casa para localizar a la población objetivo. Serán los servidores de la Nación los encargados de ese proceso. El programa ya inició en estados como Baja California, Yucatán, Colima y la Ciudad de México. Los requisitos para ser beneficiario de la Conavi son:

Personas mayores de 18 años con dependientes económicos

Tener un ingreso familiar de hasta dos salarios mínimos

Comprobante de domicilio

No ser derechohabientes del Infonavit o Fovissste

No ser propietario de vivienda

?? Ten en cuenta los uD835uDDE5uD835uDDD8uD835uDDE4uD835uDDE8uD835uDDDCuD835uDDE6uD835uDDDCuD835uDDE7uD835uDDE2uD835uDDE6 para acceder al Programa de #ViviendaParaElBienestar uD83CuDFE1



Recuerda que los trámites son uD835uDDDAuD835uDDE5uD835uDDD4uD835uDDE7uD835uDDE8uD835uDDDCuD835uDDE7uD835uDDE2uD835uDDE6, y se realizarán en nuestros sitios oficiales.#ViviendaAdecuada #CONAVI pic.twitter.com/IOiW2U7QHA — Conavi (@Conavi_mx) March 20, 2025

La presidenta Sheinbaum tiene como objetivo prioritario la construcción de Vivienda para el Bienestar, por lo que ya se puso en marcha este programa en varias zonas del país. El domingo 23 de marzo explicó la importancia de este programa y justamente dio el banderazo de salida en San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.