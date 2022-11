Viagogo no solo estafa a sus clientes, roba a sus vendedores

La descarada estafa que lleva a cabo la empresa Viagogo se centra en hacer creer a sus usuarios que se trata de una página seria en la que se pueden obtener boletos de manera anticipada para diversos eventos; sin embargo, la realidad es otra, ya que es una web encargada de beneficiarse de los compradores al ofrecerles tickets sin ninguna garantía de que los obtendrán y además a sobreprecio. Si quieres saber más de esta estafa, consulta esta nota.

No obstante, uno de los asuntos que casi no se han dado a conocer es el robo que han llegado a padecer las personas que usan su plataforma para vender las entradas que han comprado con anterioridad. Si bien esta empresa promete que se pueden hacer transacciones seguras y así no tener que desperdiciar estos boletos, muchos han terminado defraudados.

El fraude comienza cuando alguna persona pretende vender algún asiento para un evento que no usará. La web pide a los usuarios subir evidencia de que cuenta con este objeto y además poner la cantidad que espera recibir por él. En algunas ocasiones incluso los usuarios piden menos dinero del que les costó para asegurar la venta.

La empresa es señalada por cometer fraudes a sus compradores.

Una vez que surge un comprador, se le pide enviar los boletos por medio de un servicio de paquetería a cargo de la empresa. Estos dan un número de seguimiento y se cierra la operación. El vendedor debe esperar de cinco a ocho días para tener su depósito.

Sin embargo, de acuerdo con la declaración que hace una de sus víctimas de nombre Antonio, el depósito no se hace en tiempo y forma y en algunos casos jamás se realiza.

"Le enviado un mail pidiéndole explicaciones, y me responden que por favor les envíe el justificante de la empresa de transporte confirmando la recogida de la entrada. Le respondo enviándole no solo el justificante de recogida, sino la ficha de seguimiento de la web de UPS, en la que figura hasta el día, hora y nombre de la persona a la que se le entregó el paquete con la entrada".

El vendedor jamás tuvo una respuesta, el depósito de su dinero o si quiera una explicación que le pudiera indicar qué fue lo que ocurrió con los tickets, con el efectivo o la transacción.

Como suele ocurrir con estas entradas, la empresa pudo revenderla a precios que incluso han llegado a sobrepasar hasta en cinco veces el precio oficial para el evento.