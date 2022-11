Viagogo y la descarada estafa en la venta de boletos que lleva a cabo desde 2006

La empresa Viagogo opera de manera deshonesta con sus clientes y con la industria en general. Desde mucho antes que los boletos de un evento salgan a la venta, esta compañía anuncia tener varias en stock a precios que son mucho más elevados de su costo original.

Para presionar a los clientes, suelen utilizar frases que los presionan y les hacen ver que en cualquier momento las tarifas podrían elevarse. Mientras se realiza una compra, la página de esta empresa muestra relojes que indican que los tickets están próximos a ser comprados por alguien más.

Esta web no cuenta con ninguna unión con alguna empresa oficial, por lo que en muchos casos los costos de sus boletos son elevados de manera irregular, no dan una garantía de que los tickets que vende no sean falsos o duplicados, lo cual pone en riesgo a la gente de no entrar a los eventos por los que pagaron.

Tiene boletos del Mundial de Qatar para juegos que no se han confirmado.

Al no tener ningún nexo con los organizadores de los shows, en caso de que haya necesidad de hacer un reembolso o reclamo, no hay una forma de reaccionar más que hacer el reclamo por medio de internet, pero hay mecanismos que establece la empresa para evitar devolver lo que se les pagó.

En muchos casos se ofertan eventos que aún no se sabe si se llevarán a cabo, incluso hay ocasiones donde se venden entradas para espectáculos que no han sido anunciados a un precio que generalmente es elevado. En algunos casos se ha reportado que los precios presentados de manera oficial son menores a esto una vez que el show ha sido confirmado.

La plataforma está abierta para que la gente también ponga en venta o intercambio sus boletos, por lo que muchos estafados revenden sus tickets a alguien menos cauto y así se libra de pagar. De esta manera la empresa no pierde nunca, pero siempre hay alguien que resulta timado.

Viagogo fue fundada en Londres por Eric Baker en el año 2006, tiene su sede en Suiza, pero da sus servicios en 45 países, pero no ha habido gobierno que se ponga enfrente de ella, debido a que aunque ha habido investigaciones en su contra, no han culminado en nada.

En los últimos 15 años se le señala por haber defraudado a miles de personas. La única forma de solucionar esto es evitar comprar a esta compañía y buscar a los distribuidores oficiales.