Viagogo en el ojo del huracán, se niega a pagar las devoluciones de eventos cancelados

Los reclamos en contra de la empresa Viagogo no cesan. Dentro de los más frecuentes es el limbo en el que dejan a sus compradores una vez que se cancelan los eventos para los cuales los embaucados terminaron pagando hasta cinco veces el valor de las entradas y que no tienen ninguna posibilidad de recuperar su dinero.

Uno de estos shows fue el Reggaeton Beach Festival de Tenerife, el cual se canceló en julio pasado. Las más de 20 mil personas que adquirieron sus boletos de forma oficial lograron recuperar su dinero; sin embargo, los que aún siguen esperando un depósito son los que lo hicieron por medio de la página Viagogo.

Dicha empresa opera con mecanismos irregulares y de forma informal, por lo que no hay una forma eficiente de establecer un reclamo ante sus malas prácticas.

Jorge, uno de los que compraron varios boletos de este show al precio de 130 euros por unidad, cuando el costo oficial era de 60 euros, lleva más de cuatro meses solicitando que le devuelvan su dinero.

La empresa se ha negado a pagar los 530 euros que gastó el hombre en total (porque también hacen cobros por operación) y asegura que no hay información de que no se llevará a cabo este concierto, cuando la mayor parte de los que compraron un ticket ya han recibido su devolución.

"Me dicen desde Viagogo que no disponen de dicha información, no me devuelven mi dinero con el festival cancelado, que vergüenza, ojalá les cierren el chiringuito algún día, y que la gente lea esto por si está pensando en comprar en viagogo", dijo.

