Cristina Porta asegura que Alfredo Adame "insulta a las mujeres y es misógino"

Cada vez son más las mujeres que se atreven a cuestionar las actitudes misóginas de los hombres y esta lucha se ha extendido hasta el medio artístico, en donde personalidades destacadas de la farándula cuestionan de manera directa las violencias ejercidas por sus compañeros. Este es el caso de Cristina Porta, quien en una entrevista para el medio TV Novelas habló sobre la difícil experiencia que vivió con Alfredo Adame, conocido actor y polémica figura de la televisión mexicana.

Porta, conocida por su participación en programas como "La Casa de los Famosos" y por su postura firme en defensa de los derechos de las mujeres, no dudó en exponer lo que vivió con Adame durante su paso por el mismo reality. En su relato, destacó que su confrontación con el actor no fue solo un tema personal, sino que fue una oportunidad para exponer y cuestionar actitudes machistas que, a su juicio, aún prevalecen en el entretenimiento y en la sociedad en general.

Y es que la relación entre ambos se vio marcada por conflictos que, según la propia Cristina, reflejan actitudes machistas y tóxicas presentes en la industria del entretenimiento. En su conversación con dicho medio, la conductora compartió detalles sobre su experiencia, cómo se enfrentó a Adame y su visión sobre la lucha por los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTQ+ en los medios de comunicación.

“Me llevé la medallita de haber sacado a ese señor”, comentó Cristina, refiriéndose a cómo se sintió después de haber tenido que enfrentarse a Adame en el programa, pues la conductora no es la única que ha hablado sobre la actitud de Adame; en múltiples ocasiones, el actor fue señalado por su comportamiento agresivo y sus comentarios despectivos hacia las mujeres y otras comunidades, por lo que Cristina está convencida de que es crucial no permitir que tales conductas pasen desapercibidas.

Se debe condenar la actitud de estos hombres machistas. Por eso existe el feminismo. Todavía no hay una igualdad entre hombres y mujeres [...] En esa casa falta una persona que saque la verdadera personalidad de ese hombre. Él insulta a las mujeres y ha dicho infinidad de mentiras sobre mí, dijo Cristina Porta.

Cristina también aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre el impacto que el machismo tiene en la cultura popular. La presencia de figuras públicas como Alfredo Adame en los medios de comunicación, especialmente en programas de gran alcance como "La Casa de los Famosos", contribuye a reforzar estereotipos dañinos sobre el rol de las mujeres y las minorías en la sociedad. Aunque existen movimientos importantes que buscan erradicar estos prejuicios, como el movimiento #MeToo y la lucha feminista, el camino sigue siendo largo.

Un hombre que trata mal a una mujer es una mala persona. No he sido la única a la que ha tratado mal. Es un misógino. Tiene comentarios muy feos, homófobos y machistas, dijo.

El caso de Adame refleja cómo las figuras públicas en el mundo del entretenimiento pueden llegar a ejercer una influencia perjudicial con sus opiniones y actitudes, por lo que cuando se le preguntó si había quedado con ganas de enfrentarse nuevamente con Alfredo Adame en "La Casa de los Famosos All-Stars", Cristina fue clara:

Tuve malos momentos por esos enfrentamientos; sin embargo, saqué mis ovarios de mujer y no me callé. Por eso, ahora está calladito. Cuando abre la boca saca al verdadero hombre que realmente es. Él piensa que el público de Puerto Rico está de su lado (ríe), pero hay muchas mujeres que no apoyan a un hombre que maltrata a las mujeres, declaró.