Ángela Aguilar paraliza Instagram al presumir su cinturita con top blanco

Vaya revuelo que causó Ángela Aguilar la mañana de este domingo, pues en medio de la emoción por la gran Final de la Copa del Mundo Qatar 2022 que se disputan la Selección Argentina y la de Francia, la cantante presumió su apoyo al equipo de habla hispana y fiel a su estilo lo hizo con un look con el que sorprendió a todo Instagram. Y es que si en los últimos días ha demostrado que es toda una fashionista al modelar con los looks más arriesgados como un diminuto top, en esta ocasión no dudó en dejar ver que tiene una de las mejores figuras del mundo del espectáculo.

Por medio de su cuenta de Instagram, la intérprete de "En Realidad" compartió un video previo al encuentro de fútbol en donde su look causó furor al volver a dejar a la vista una cinturita con la que dejó impresionados a sus millones de fans. Ángela Aguilar se lució como nunca con un top blanco de tirantes y un pantalón azul con el que nuevamente dio un pequeño guiño de su apoyo a la selección de Argentina.

La cantante se robó todos los reflectores con este look. (Foto: IG @angela_aguilar_)

Lo que más llamó la atención es que la guapa cantante posó desde su sala no solo para presumir su belleza, sino también para dejar ver su figura de infarto y para ello hizo un especial enfoque al look con el que se coronó como la más hermosa. Por supuesto, esta combinación de tiro alto del pantalón y lo ajustado del top permitieron resaltar la cintura pequeña de la recién debutada como modelo, misma que siempre da mucho de qué hablar.

Aunque en otras ocasiones Ángela Aguilar ha demostrado ser toda una experta en moda al lucir las más costosas y exclusivas firmas, para su look de este domingo causó sensación con una imagen muy sencilla, pero en la que no sacrificó el glamur. Todo gracias a los accesorios con los que elevó su atuendo, primero con una gorra azul y después con un collar dorado que le apostó elegancia a su atuendo.

Por otro lado, su melena XXL que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días también se convirtió en la gran sensación, pero fue su maquillaje sencillo y natural con especial atención en unos labios rojos lo que la ayudó a cautivar y a flechar los corazones de sus fans. Por supuesto, esta no es la primera vez que Ángela Aguilar se roba todos los reflectores por presumir sus looks y es que a lo largo del invierno no ha dejado de dar grandes lecciones de moda.

Ángela Aguilar muestra su apoyo a la Selección Argentina con este atuendo. (Foto: IG @angela_aguilar_)

Hace unos días su silueta con forma de reloj de arena dio mucho de qué hablar en la red por modelar el atuendo en negro para sobrevivir a los días más fríos del invierno con los leggings como protagonistas, blusa ajustada y de manga larga, además de un gorro y botas de tacón. Claro que sus más de 9 millones de seguidores en Instagram aplauden estos y otros atuendos con los que se ha posicionado como toda una fashionista.

SIGUE LEYENDO

