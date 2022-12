VIDEO: Ángela Aguilar presume cinturita con diminuto top

Ángela Aguilar se ha convertido en una de las intérpretes favoritas del público mexicano y latino en Estados Unidos, en la actualidad tiene 19 años y cada vez es más buscada en redes sociales como TikTok, pues es ahí donde suele subir clip de su música y sus mejores outfits, como en esta ocasión, que presumió su diminuta cintura con unos jeans y un top muy atrevido.

Esta vez Ángela se mostró muy contenta con su melena larga, la cual adoptó recientemente gracias a unas extensiones en lo que le crece naturalmente, además de que presumió su cinturita con un top gris, unos jeans ajustados y una camisa verde desabrochada. Como era de esperarse, sus fans inundaron la caja de comentarios con muchos halagos.

Su fama no es casualidad

La hija de “Pepe Aguilar” lleva años en los escenarios, de hecho, desde que era una niña comenzó acompañando a su padre, por lo que sabe muy bien lo que es la industria musical, así como de la moda, esto último lo demostró con un outfit muy casual, pero también ideal para cualquier ocasión.

Siempre luce espectacular. Foto: Especial.

Aguilar ya es una de las cantantes más aplaudidas de la música, sus canciones se posicionan en los primeros lugares de popularidad y ha cautivado a personas de México y Estados Unidos con el talento que muestra en los espectáculos que desarrolla como solista o con su padre Pepe Aguilar y su hermano Leonardo Aguilar.

Siempre da de qué hablar

Ella es una cantante profesional y se toma muy en serio su carrera para poder ser igual o mejor que su padre y sus abuelos, y recientemente contó que come antes de cada show, pero dos o hasta tres horas antes de cada concierto "para poder estar bien vocalmente". Además, “llega a un punto, como 15 minutos antes de que me suba al escenario, que digo: ya nadie me puede tocar ahorita, me tengo que concentrar. Normalmente, me pongo como si estuviera castigada en una esquina, por ahí. Literalmente me enfoco". reveló, pero sus fans consideraron que eso es un poco exagerado.

Su carrera está en ascenso. Foto: Especial.

