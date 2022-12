Ángela Aguilar y los looks con el cabello largo que la hacen ver como una seductora estrella grupera

Ángela Aguilar ha demostrado que ya sea con el look más costoso de alta firmas de diseñadores europeos o con las prendas tradicionales confeccionadas a mano por artesanos mexicanos, siempre luce radiante y espectacular, ahora hizo lo mismo, pero con su cabello, pues después de que por años llevara un estilo corto decidió hacer uso de una técnica de belleza para tener una melena larga.

Los fanáticos aceptaron el gran cambio de la estrella de 19 años, e incluso han mencionado que ahora se ve más sensual y que ya no luce como una niña, mientras que la hija de Pepe Aguilar se ha encargado de deleitar a sus seguidores en redes sociales con las mejores fotografías de su galería.

Se olvidó del cabello largo IG/@angela_aguilar_

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la intérprete de “En realidad”, “Ella que te dio” y “Ahí donde me ven” se pone extensiones en el cabello, ya lo había realizado hace un par de años, aunque el cambio de look solo duró un par de semanas y después regresó al estilo “bob” que la caracteriza.

En estos días a punto de finalizar el 2022, Ángela Aguilar ha optado por dar volumen a su cabello, lo lleva con ondas gruesas que crean una sensación más natural, además es casi imposible notar la diferencia entre su pelo y las extensiones.

Le gusta llevar el cabello con ondas. IG/@angela_aguilar_

¿Cómo termina Ángela el 2022?

Este año fue uno de los más contrastantes en la vida de la artista más joven de la dinastía Aguilar, ya que empezó con un escándalo que nunca había formado parte de su carrera, el mundo entero cuestionó la intimidad de la grupera, pues se filtraron varias fotografías en donde se apreciaba la presunta relación que tuvo con Gussy Lau, un talentoso compositor sinaloense.

A raíz de eso, Ángela salió a defender su vida privada y a reconocer que es una de las mujeres con más presencia y puntualizó que así es como quiere ser vista, no por los escándalos. Otra de las cosas con las que puso un punto y aparte de la niña con la que todos la veían fue su inclusión en la pasarela de la marca de lencería de Rihanna “Savage Fenty”. La celebridad posó con algunas de las prendas y demostró que su talento va más allá.

Ángela triunfó en el escenario junto a su padre y hermano en “Jaripeo sin fronteras”, pero también deleitó a la gente que le ofreció sus sinceros aplausos en su gira en solitario “Mexicana enamorada" y llenó palenques y teatros en ciudades de México y Estados Unidos.

Tiene un excelente gusto por la moda. IG/@angela_aguilar_

Ya lo había llevado largo. IG/@angela_aguilar_

