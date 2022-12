La vez que Ángela Aguilar conoció a BTS y causó la envidia del ARMY

La cantante Ángela Aguilar, quien es conocida por sus éxitos "Qué Agonía" y "Dime Como Quieres", es hija del reconocido artista mexicano "Pepe" Aguilar, pero ha ganado su lugar en la música con su hermosa voz y talento. De hecho, ha tenido oportunidad de trabajar junto a grandes estrellas y ha podido estar cerca de los ídolos de K-Pop BTS.

¿Cómo conoció a la boyband?

El encuentro ocurrió durante los GRAMMYs en el 2019, pues mientras que Ángela llegó a la alfombra roja con su padre, los Bangtan Boys llegaron después. Aunque no se tomaron fotos juntos, es un hecho que la intérprete de "La Llorona" conoció a la boyband de K-Pop más popular del momento y ellos lograron ver su performance aquella noche.

Angela y su padre durante la alformbra roja donde también pasaron los BTS.(Crédito: Recording Academy / GRAMMYs)

En aquella premiación, la artista mexicana-estadounidense cantó "La Llorona" junto a Aida Cuevas y Natalia Lafourcade. La joven apareció con un hermoso vestido de color negro decorado con flores. Además, usó un rebozo de color verde y accesorios en plata.

BTS llegando despues de Angela y su papá. (Crédito: Recording Academy / GRAMMYs)

¿Cómo reaccionó BTS a su performance?

Aunque no existe una video reacción de BTS al performance de Angela, lo cierto es que los chicos pudieron disfrutar de su voz y talento en el escenario. De hecho, algunos fans, sobre todos mexicanos, se mostraron muy emocionados de esta situación, pues, aunque la cantante de "Qué Agonía" no nació en México es muy mexicana.

"¿Cómo que Ángela Aguilar cantó 'La Llorona' delante de Bangtan el año pasado en Grammy? Y nadie me lo había dicho. La decepción hermanos", "No mms Angela Aguilar está en los Grammy OH POR DIOS NECESITO UNA FUSIÓN DE TALENTOS", fueron algunas de las reacciones de los fans en redes sociales.

