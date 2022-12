Así lucía Lisa de BLACKPINK antes de debutar en la girlband de K-Pop

La cantante de K-Pop Lalisa Manoban, conocida solamente como Lisa, es famosa por ser la rapera y bailarina principal de BLACKPINK, pero también ha destacado como solista por sus éxitos "MONEY" y "LALISA". Además, ha trabajado como modelo de reconocidas marcas. Por esta razón, aquí recordamos su aspecto antes de su debut y lo diferente que lucía.

Lalisa en la actualidad. (Créditos: Facebook / BLACKPINK)

¿Cómo lucía Lisa antes de la fama?

La maknae de BLACKPINK, quien debutó un 8 de agosto del 2016, ha cambiado su aspecto físico con el paso de los años, pues antes de que se hiciera famosa solía tener el cabello corto y no usaba maquillaje. Sin embargo, siempre ha sido una mujer delgada y alta.

Lalisa solía tener el cabello corto. (Créditos: Especial)

De hecho, siempre ha destacado por tener los ojos más grandes dentro de BLACKPINK. Además, es una de las más altas pese a solamente tener 25 años y ser la menor del grupo. En la siguiente imagen, se puede apreciar que durante su adolescencia siempre fue delgada y alta.

Lalisa tenía alrededor de 14 años en esta foto. (Créditos: Especial)

Así logró entrar a la YG Entertainment

Pero, la cantante de "MONEY" no solo ha destacado por su figura y admirable belleza, pues desde corta edad demostró que era una gran bailarina y talentosa rapera, por lo que inmediatamente fue seleccionada por la agencia coreana YG Entertainment. Posteriormente, tuvo que mudarse a Corea del Sur y entrenar por más de 5 años para poder debutar como Lisa. Durante ese tiempo aprendió coreano y mejoró su técnica de baile, canto y rap.

Lisa bailando cuando era más joven. (Créditos: Especial)

En una declaración de Lisa en el documental "BLACKPINK: Light Up the Sky" de la plataforma Netflix, mencionó que esperó por dos meses la llamada de la agencia y cuando le llamaron no podía creerlo, ya que no es sencillo ser seleccionado para debutar como un cantante K-Pop.

Actualmente, Lisa es la mejor bailarina de BP. Además, es una de las raperas principales de la girlband. (Créditos: Especial)

