Ángela Aguilar: No vas a creer lo que hace la hija de Pepe Aguilar antes de cada concierto

Ángela Aguilar es una de las cantantes del momento quien ha destacado no solo por su talento en la música, siguiendo los pasos de su abuelo Antonio Aguilar y su padre Pepe Aguilar, el cual, se ha ganado un lugar en la música del Regional Mexicano; sin embargo, la joven de 19 años tiene su propio ritual, mismo que realiza antes de cada concierto y que nos hace pensar que es el éxito de su carrera.

A través de su cuenta oficial de Instagram en @angela_aguilar_, la llamada del "Princesa del Regional Mexicano", suele interactuar con sus más de nueve millones de seguidores, quien además, deja ver como es que la consiente su equipo de trabajo, para dar lo mejor en cada escenario que se presenta.

Ángela Aguilar tiene un ritual muy peculiar antes de cada concierto

Y es que en sus recientes historias y publicaciones en redes sociales, la nieta del cantante Antonio Aguilar y la actriz Flor Silvestre ha dejado ver algunos de los caprichos que pide antes de dar un asombroso espectáculo y la razón por el que los hace previo a cada show.

El extraño ritual de Ángela Aguilar

"Soy medio rara, todo el día del show trato de no hacer nada, de estar muy enfocada en lo que voy a hacer", revela la intérprete de "En Realidad" que tiene un TOC, además, la hermana de Leonardo y Aneliz Aguilar habló sobre lo que come antes de cada show, y detalló que siempre trata de comer dos o hasta tres horas antes de cada concierto "para poder estar bien vocalmente".

Ángela Aguilar es conocida por ser una cantante profesional y por tomarse muy en serio su carrera para poder ser igual o mejor que su padre y sus abuelos, siendo reconocida en el gremio, donde cada vez que puede, comparte los logros que ha tenido y siempre agradeciendo a sus fans y esto lo ha conseguido con un peculiar ritual.

Ángela tiene todo calculado Foto: IG @angela_aguilar_

En sus redes sociales impactó a sus seguidores por la afirmación que hizo donde a muchos les pareció exagerado, cuando la cantante afirmó;

"Llega a un punto, como 15 minutos antes de que me suba al escenario, que digo: ya nadie me puede tocar ahorita, me tengo que concentrar. Normalmente, me pongo como si estuviera castigada en una esquina, por ahí. Literalmente me enfoco". reveló la integrante de la Dinastía Aguilar.

