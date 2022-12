FOTO: Karely Ruiz eleva la temperatura en atrevido body transparente

Karely Ruiz no dejó nada a la imaginación con su reciente publicación en las redes sociales. En sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook, donde la siguen millones de admiradores, la famosa modelo de OnlyFans presumió su curvilínea y voluptuosa silueta en un atrevido body transparente con el que elevó la temperatura y se demostró por qué se ha convertido en una de las favoritas.

La influencer, nacida en Monterrey, Nuevo León, ha ganado mucha fama en este 2022 gracias a las redes, en las que muestra sus curvas en los diseños más reveladores y también por sus sensuales bailes, con los que roba miradas en plataformas como TikTok, aunque en más de una ocasión se ha tenido que enfrentar a la censura, pues una vez más una de sus cuentas en la plataforma china fue suspendida.

Karely Ruiz enciende las redes en atrevida lencería

La popular modelo es muy activa en sus cuentas oficiales, y la noche de este viernes compartió en las plataformas de Meta un par de imágenes en las que presume cuerpazo, vistiendo un look negro que destaca por su diseño en tela transparente que le permitió dejar ver mucho de su piel, como lo hace en casi todas sus publicaciones, pues la regiomontana desafía la censura con sus publicaciones.

Karely dejó poco a la imaginación con su look. Foto: IG @karelyruiz

"Si voy a subir mil fotos así bien sexyyyy y qué", fue la frase con la que acompañó las imágenes en Instagram, red social en la que cuenta con 7.2 millones de seguidores, convirtiéndose en poco tiempo en una de las influencers mexicanas más reconocidas, pues sin duda Karely es un fenómeno que muchas buscan replicar, pues gracias a su incursión en OnlyFans ha ganado fama y dinero, como lo deja ver con la compra de lujosos autos.

Ruiz, que cumplió 22 años el pasado mes de octubre, robó miles de miradas entre sus fanáticos con las imágenes que compartió en Instagram y Facebook, cautivando a sus millones de seguidores al dejarse ver también de espaldas con su body que sólo combinó con pezoneras en forma de cruz, con lo que se coronó como reina de lencería, pues el look revelador es sin duda uno de los más sensuales que ha presumido.

La modelo presume sus curvas. Foto: IG @karelyruiz

La originaria de Monterrey cada día gana más éxito en las plataformas digitales, y como muestra sus 9.7 millones de seguidores en TikTok donde también ha logrado acumular 80 millones de "me gusta", esto gracias a los atrevidos looks y los videos en los que presume sus mejores pasos y movimientos, sin dejar de lado otras plataformas como Instagram, en la que publicó las fotos que han recibido más de 390 mil "me gusta".

La guapa modelo, que ganó mayor popularidad después de visitar al actor Andrés García, hoy se coloca como una de las más exitosas en las plataformas digitales, logrando un aumento de fanáticos considerable, gracias a sus fotografías en las que se luce con los atuendos más cortos y sensuales, confirmándose también en estos últimos días como reina de estilo y de lencería.

La influencer sube la temperatura con sus imágenes. Foto: IG @karelyruiz

SIGUE LEYENDO:

Desde la cocina, Karely Ruiz eleva la temperatura con lencería de cintas

Karely Ruiz propone a Yeri Mua hacer fotos sensuales, ¿qué dijo la jarocha?