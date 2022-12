Karely Ruiz fue traicionada por su mini vestido y termina enseñando de más

Karely Ruiz se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó una reveladora fotografía en la que terminó enseñando de más debido a que un entallado mini vestido la traicionó, por lo que la candente postal de la modelo e influencer regiomontana causó un gran furor en redes sociales.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Karely Ruiz realizó la publicación en cuestión, la cual, tuvo una doble intención pues para empezar derrochó belleza y quiso presumir el interior de su nuevo y lujoso auto Corvette, además, también aprovechó para realizar una dinámica con sus fans.

“Voy a estar pasando por perfiles y darle amor a sus fotos, ¿jalan?” escribió Karely Ruiz para acompañar su foto en la que posó desde el interior de su nuevo auto vistiendo un diminuto vestido en color negro y adornos de pedrería, el cual, debido a que era muy corto se le subió y terminó enseñando parte de la ropa interior que llevaba debajo, la cual era de color rosa.

Karely Ruiz robó más de un suspirto con esta atrevida postal. Foto: IG: karelyruiz

Pese a que fue a través de sus historias de Instagram donde se compartió la reveladora foto de Karely Ruiz, las candente postal no tardó en llegar a otras plataformas y páginas administradas por sus fans donde los halagos no se hicieron esperar, además, se armó todo un gran revuelo al debatir si había sido o no un accidente de vestuario pues muchos fans de la influencer consideran que la excolaboradora de “Es Show” enseñó de más de forma deliberada para consentir a sus millones de admiradores.

“Estás chulísima”, “Cada día más bella”, “La sensualidad hecha mujer”, “Eres perfección”, “Todo un bombón”, “Una diosa y nada más”, “Exquisitamente bella” y “Simplemente hermosa” fueron algunos de los halagos que se llevó Karely Ruiz, quien actualmente está posicionada como una de las modelos mexicanas más lucrativas de OnlyFans.

Karely Ruiz se viste de luto

A través de sus historias de Instagram Karely Ruiz dio a conocer el desafortunado fallecimiento de “Sebas”, un joven de 17 años que padecía cáncer al que hace algunos meses le pagó una sesión de quimioterapia y que, debido a dicho acto, la influencer pudo incrementar de forma considerable su fama, por lo que además de dedicarle un conmovedor mensaje de agradecimiento, también reconoció que le dolió mucho su partida.

“Mi más sentido pésame, eras un ángel hermoso. Gracias a Dios por permitir cruzarme en tu camino y estoy muy agradecida contigo, luchaste hasta el último segundo, pero estarás en nuestros corazones”, fue el texto que escribió Karely Ruiz en una fotografía en la que aparecía con el joven al que pudo conocer en persona y fue en otro video en el que apareció con lágrimas en los ojos y confesó estar muy afectada por el deceso de “Sebas”.

“Oigan muchas gracias por sus buenos mensajes, qué lindos, gracias, se los juro que no me siento bien, pero pues así son las cosas, los quiero mucho, besitos”, fueron las palabras que dijo Karely Ruiz con voz entre cortada.

