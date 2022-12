Signos del zodiaco que deslumbrarán HOY 15 de diciembre en el amor, dinero y salud según Nana Calistar

Nana Calistar tiene las predicciones más importantes de los horóscopos para hoy 15 de diciembre, con un mensajes especial del universo especialmente para todos sus fieles seguidores para que puedan iniciar con toda la actitud este fin de semana y ese consejo que tanto esperaban algunos signos zodiacales para darle un giro a tu vida este mes.

El Sol y la Luna se han hecho presentes para mover las energías del amor, dinero y salud, solo para algunos horóscopos quienes podrán gozar de los regalos de la vida donde solo por hoy tendrán que aprovecharlos al máximo si quieren disfrutar este jueves.

Se vienen nuevos enamoramientos Foto: Especial

Amor

Escorpio

No tengas miedo a sentir nuevamente, si tu corazón fue lastimado no permitas que ese error te siga fregando la existencia, pon todo de tu parte, ya que estás a días de conocer a una persona que será muy importante para ti, el 2023 vendrá cargado de nuevos amores y situaciones sentimentales a tu favor. Posibilidades de un viaje o de reencuentro amoroso, no seas tan reservado, ábrete a nuevas posibilidades y expresa lo que sientes, Estos días son para reflexionar y darte cuenta de que el amor no se acaba solo cambia de cama.

Capricornio

Ten cuidado con escenas de celos, que no te busque tu pareja y esté encima de ti no significa que no te quiera o valore, deja un lado tu parte tóxica. Si no tienes pareja, se vienen días que deberás enfocarte en nuevos amores y en soltar amores del pasado. Cuídate de exparejas, ya que se ve un escenario de venganzas y rencores hacia ti, solo aléjate y no des derecho de réplica porque se puede convertir en el cuento de nunca acabar.

Posibilidades de tener intimidad con otra persona Foto: Especial

Dinero

Acuario

Se vienen cambios en la economía que te ayudarán a salir de una racha económica que no te dejaba avanzar. No te precipites a tomar decisiones apresuradas, toma las cosas con calma y analiza qué es lo que más te conviene a ti y no a las demás personas.

Virgo

¡Por fin! Ese dinerito extra te caerá de perlas para pagar deudas y comprarte eso que has planeado desde hace mucho. Estas últimas dos semanas de diciembre enfócate en lo que vale la pena, en lo que te hace feliz y en lo que buscas y deseas para estar bien.

El dinero caerá a un signo y podrá pagar sus deudas Foto: Especial

Salud

Sagitario

Se vienen problemas gástricos e insomnio, trata de acomodar tus horarios de sueño para que estos no te afecten tu vida diaria. Cuida mucho tu alimentación y haz más ejercicio para evitar subir de peso, eso se te da mucho ser glotona.

No dejes tu rutina de ejercicio, es el último mes del año Foto: Especial

