Marian Franco: la amiga de Karely Ruiz derrite Instagram en micro bikini dorado

Marian Franco es una de las modelos que ha posado junto a la famosa regiomontana Karely Ruiz, aunque la joven ya era conocida por ser actriz de cine para adultos, lo que la llevó a ganar popularidad en las redes sociales, como Instagram, en la que se lució con un micro bikini dorado con el que derritió la plataforma y se confirmó como una de las favoritas al recibir miles de "likes" y comentarios.

Antes de llegar a las redes Marian ya había obtenido fama en el mundo del cine para adultos, al que llegó por curiosidad, como ella misma lo ha declarado. Hace unos meses sorprendió con una sesión junto a Karely y a la tapatía Yuliett Torres, con quienes posó en un coqueto monokini, mientras que al lado de Celia Lora ha hecho otras colaboraciones que sin duda han encantado a sus fanáticos.

Marian Franco presume sus curvas en sexy bikini

Franco, que cumplió años el pasado noviembre, estudió Ciencias Políticas y Administración Pública, y es madre de un pequeño de 11 años, pues se embarazó cuando era muy joven. La originaria de Guadalajara, Jalisco, antes de ingresar al cine se dedicaba al maquillaje. Sin embargo, un día decidió probar que era estar detrás de las cámaras en la polémica industria que en un principio ocultó de su familia.

Marian conquista en atrevido bikini. Foto: IG @marian.francoo

La modelo, de 30 años, entró a la industria del cine para mayores de edad, pero sus primeras apariciones fueron usando antifaz, pues tenía miedo de que su familia se viera afectada por su trabajo, sin embargo, ahora que ya lo han aceptado Marian se muestra sin reservas en sus cuentas oficiales, en las que consiente a sus fanáticos con coquetos atuendos, como el que lució en su reciente publicación de Instagram.

"Un brindis por lo que no se publica pero se disfruta", fue la frase con la que Franco acompañó las fotografías que son la sensación en la plataforma de Meta, pues a sólo unas horas de haberlas publicado ya ha logrado sumar más de 54 mil "me gusta" y cientos de comentarios como: "Tremendo monumento de mujer", "Que belleza", "Bombón", "Me encantas" y "Wow me quede enamorado de ti preciosa, te amoo preciosa eres mi amor platónico"; entre muchos otros.

La modelo de OnlyFans seduce las redes. Foto: IG @marian.francoo

Para el año 2019, y con sólo un año de iniciar en el polémico género de cine, Marian ya había hecho ocho películas y ese mismo año también fue la portada de la revista "H", pues la joven ha llamado la atención de los fanáticos por su belleza y su voluptuosa silueta, la cual destaca con sus sensuales atuendos, como pequeños vestidos, bikinis o entallados pantalones.

En el 2021, Franco volvió a tomar relevancia en los medios de comunicación, pues se supo que sería parte del elenco de la nueva película de Alejandro González Iñárritu, misma que se estrenó en este 2022 con el título de: "Bardo, Falsa Crónica de Unas Cuantas Verdades", aunque esta no sería la primera cinta que hiciera fuera del cine para adultos, pues antes fue parte de "Como dos gotas de agua".

La famosa actriz enciende Instagram con su belleza. Foto: IG @marian.francoo

