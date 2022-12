Desde la alberca, Karely Ruiz y Marian Franco elevan la temperatura en diminutos bikinis

Karely Ruiz y Marian Franco causaron furor en las redes sociales con sus fotografías desde la alberca. En la cuenta oficial de Instagram de la también actriz de cine para adultos, compartió una serie de imágenes en las que posa junto a la regiomontana, instantáneas con las que elevan la temperatura al lucir sus curvilíneas y voluptuosas siluetas en diminutos bikinis, logrando acaparar todas las miradas.

Mientras que Ruiz ha ganado mucha fama en este 2022 gracias a las redes, en las que muestra sus curvas en los diseños más reveladores y también por sus sensuales bailes, con los que roba miradas en plataformas como TikTok, Franco, que es originaria de Guadalajara, Jalisco, se posiciona como una de las favoritas en las plataformas digitales, pero antes ya había alcanzado la popularidad como actriz de cine para adultos.

Karely Ruiz y Marian Franco se lucen en bikini

"Hasta yo me enamoro de @karelyruiz", fue la frase con la que Marian publicó las fotografías en su cuenta oficial de la plataforma de Meta, en la que suma 1.2 millones de fans, a quienes consintió con una sesión junto a la famosa modelo de OnlyFans. Ambas visten atrevidos looks con los que dejaron poco a la imaginación y ganaron cientos de comentarios y más de 60 mil "me gusta" en sólo unas horas.

Karely y Marian enamoran desde la alberca. Foto: IG @marian.francoo

En las imágenes se puede ver a ambas influencers, que acumulan millones de seguidores en las redes, luciendo sus curvilíneas siluetas en coquetos atuendos para la alberca. Mientras Karely presume su voluptuosa figura en un diminuto bikini negro con el que deja poco a la imaginación, Marian hace lo propio con un monokini de estilo metálico en color cobre, diseño arriesgado y revelador con el que destaca su figura.

Antes de llegar a las redes sociales Marian ya había obtenido fama en el mundo del cine para adultos, al que llegó por curiosidad. Hace unos meses, la actriz y modelo sorprendió con una sesión junto a la famosa regiomontana y a la tapatía Yuliett Torres, con quienes posó en un coqueto bikini, mientras que al lado de Celia Lora ha hecho otras colaboraciones que sin duda han encantado a sus fanáticos.

Lo que pocos saben de Franco es que estudió Ciencias Políticas y Administración Pública, y es madre de un pequeño de 11 años, pues se embarazó cuando era muy joven. La también tapatía antes de ingresar al cine se dedicaba también a maquillar novias y quinceañeras. Sin embargo, un día decidió probar que era estar detrás de las cámaras en la polémica industria con la que ganó mucha popularidad.

Las guapas modelos se lucen en atrevidos looks. Foto: IG @marian.francoo

La modelo de OnlyFans, que cumplió 22 años el pasado mes de octubre, roba miles de miradas entre sus fanáticos con las imágenes que comparte en Instagram, plataforma en la que actualmente suma 7.1 millones de seguidores, a quienes cautiva al dejarse ver con atuendos que la coronan como reina de estilo, pues presume sus curvas en los looks más arriesgados y sensuales.

La originaria de Monterrey, Nuevo León, cada día gana más éxito en las plataformas digitales, y como muestra sus 9.7 millones de seguidores en TikTok donde también ha logrado acumular 80 millones de "me gusta", esto gracias a los atrevidos looks y los videos en los que presume sus mejores pasos y movimientos de cadera al ritmo de las canciones que están en tendencia, como también o deja ver en otras redes.

Posan en bikini y conquistan las redes sociales. Foto: IG @marian.francoo

