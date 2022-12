Desde un camastro, Ninel Conde eleva la temperatura con arriesgado micro bikini

Ninel Conde se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó un video con el que dejó boquiabiertos a todos sus fans pues resulta que “El Bombón Asesino” presumió sus curvas desde un camastro utilizando un revelador micro bikini que además de hacerla lucir increíblemente bella también la hizo llevarse decenas de halagos con los que pudo reafirmarse como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula.

Fue a través de su perfil de Instagram donde Ninel Conde presumió el breve video en cuestión, el cual, fue el pretexto perfecto para interactuar con sus millones de seguidores a quienes de forma recurrente consciente con ardiente contenido con el que busca incentivarlos a que se suscriban a su perfil oficial de OnlyFans, donde derrocha belleza y sensualidad sin ningún tipo de restricción.

En cuanto al outfit con el que Ninel Conde paralizó la red se trataba de un micro bikini cuyo sostén era de color café, mientras que en la prenda de la zona inferior era en color dorado, además, la entrañable “Alma Rey” de “Rebelde” dejó ver que también estaba utilizando una especie de pareo de tiras con brillos, un vestido de playa floreado, un sombrero y un par de gafas de sol, no obstante, en su grabación desde el camastro solo apareció usando el atrevido bañador.

Pese a que fue a través de historias donde Ninel Conde difundió el video en cuestión, las imágenes no tardaron en llegar a otras plataformas y páginas administradas por sus fans, donde los halagos comenzaron a llegar por decenas.

“Estás preciosa”, “Todo un bombón”, “Cada día más hermosa”, “Una diosa, eso es lo que eres”, “La perfección hecha mujer”, “¡Qué cuerpazo!” y “La más guapa de todas” fueron algunos de los halagos que se llevó Ninel Conde, quien en otra de sus publicaciones adelantó que ya se encuentra generando nuevo contenido para su perfil de OnlyFans, plataforma que le permitió reafirmar su calidad de sex symbol.

Ninel Conde presumió su espectacular figura en Instagram. Foto: IG: ninelconde

Sobre “El Bombón Asesino”, la estrella del momento

Actualmente, Ninel Conde tiene 46 años de edad y desde hace unos meses anunció que se mantendría alejada de la televisión para poder darle vuelo a su faceta como cantante y como modelo de OnlyFans, lo cual, parece haber sido una decisión más que correcta pues tiene su agenda completamente llena y es toda una celebridad en redes sociales.

"El Bombón Asesino" es todo un fenómeno en OnlyFans. Foto: IG: ninelconde

Por su parte, en el plano personal, las cosas también han fluido de muy buena manera para “El Bombón Asesino” pues luego de una intensa batalla legal, la cantante y su expareja, Giovanni Medina, llegaron a un acuerdo para que ambos puedan convivir con su hijo Emmanuel, lo que significa que la también empresaria tendrá la oportunidad de volver a fortalecer el vínculo con su heredero, el cual, reconoció, se había perdido debido a que casi no se habían visto en los últimos meses, no obstante, no se dieron más detalles sobre este acuerdo.

