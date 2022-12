Desde el gimnasio, Ninel Conde voló la red con ajustado look deportivo

La cantante, Ninel Conde, está muy activa en sus redes sociales y aprovechó para mostrar su rutina de ejercicios, pero, lo que ella no sabía era que su vestimenta iba a ser furor.

‘’El bombón asesino’’, a pesar de tener 46 años, tiene un cuerpo de envidiar que ejercita diariamente, además de tener uno de los rostros más bellos del país. Conde ha estado en pareja con algunos mediáticos como Ari Telch, Juan Alberto Zepeda Méndez y Giovanni Medina.

El video de Ninel Conde en Instagram

Ninel subió un video en su perfil de Instagram, perfil en el que cuenta con 5.4 millones de seguidores, donde consiguió más de 2 mil likes en menos de 4 horas. En la descripción de su video en el gimnasio escribió: ‘’Siempre me preguntan que cómo hago para conservarme saludable y en buena forma… Es una decisión! Cuando tú decides ser la mejor versión de ti; amarte, cuidarte y darte tiempo para lograr tus objetivos … lo puedes lograr! Asesórate con el mejor equipo posible que te alienten a no desertar! Si me preguntas: ha sido fácil? No! Y menos rodeada de un mundo donde la disciplina no es la moda! Pero si te decides siempre lo vas a poder lograr!‘’

Unas líneas más abajo, en su pie de foto, agradeció a quienes la acompañan en su proceso de estar en forma con las siguientes palabras: ‘’Gracias @valverdefitness por ayudarme a retomar cuando me ganan los antojos! Gracias @paulaperaltabodyshape por ser parte de este resultado, @yolyfortichskincare gracias por tu linda energía y profesionalismo!’’ Y por último, motivó a sus seguidores a seguir sus pasos y ejercitarse por su salud: ‘’Si yo puedo ustedes pueden! Vamos!’’

Ninel Conde posa con su cuerpo ejercitado. Fuente: Instagram @ninelconde

La intérprete de ‘’El Bombón Asesino’’, además, es actriz y participó en severas películas como: ‘’Bajo un mismo rostro’’, ‘’Besos prohibidos’’ o ‘’Porque el amor manda’’.

