Mariazel presume su belleza con entallado minivestido nude

Vaya revuelo que causó Mariazel este fin de semana, pues se mantuvo muy activa en redes sociales para actualizar a sus fans sobre sus últimas actividades y es que luego de semanas fuera del país para informar desde el Mundial en Qatar 2022 la guapa conductora regresó a México para demostrar por qué es una de las más queridas de la televisión. Aunque en su retorno el reencuentro con su familia resultó muy emotivo, el trabajo llamó rápidamente y si algo sabe hacer la famosa es darle la mejor cara, además del mejor look.

Y es que la miembro de la "Familia Disfuncional" del programa "Me caigo de risa" no sólo destaca por su talento y carisma, sino también por ser uno de los íconos de la moda más importantes de la televisión mexicana y así lo ha demostrado en más de una ocasión, incluso durante su viaje a Qatar, donde acaparó miradas e incluso burló las recomendaciones de vestimenta para las mujeres. Ahora, ya en territorio mexicano presumió su belleza en un cautivador minivestido nude con el que recibió cientos de halagos.

Desde Qatar, Mariazel no dejó de derrochar estilo. (Foto: IG @mariazelzel)

Mariazel impone moda con su look de minivestido y tacones

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde Mariazel supera los tres millones de seguidores compartió una foto en la que su belleza y look de impacto son los dos grandes protagonistas, además que su vestido elegante resulta perfecto para derrochar estilo en esta temporada de frío. "Más que lista para La Jugada", escribió la también actriz para acompañar su icónica foto.

En su look destaca un minivestido nude entallado al cuerpo, ideal para resaltar cada una de las curvas del cuerpo y es que la estrella tiene una figura de reloj de arena con la que siempre acapara todas las miradas y este fin de semana no fue la excepción. Por supuesto, no es lo único por lo que destaca la prenda y es que también es muy notable un cuello alto y un par de mangas largas y abultadas que le dan un toque muy chic a su imagen.

De acuerdo con Mariazel, un truco para terminar de lucir preciosa es estilizar su figura entera con un par de sandalias de tacón con las cuales agregar elegancia al atuendo entero. Asimismo, un par de arracadas como accesorios y anillos resultan ideales para lucir más glamurosa; mientras que una coleta alta y perfecta ayuda a que el vestido destaque como nunca. Por supuesto, con este look la guapa modelo española arrebató suspiros de sus millones de fans.

Este es el look con el que Mariazel acaparó todos los reflectores tras su regreso a México. (Foto: IG @mariazelzel)

Tras ver la foto anterior sus fieles fans no dudaron en llenar a Mariazel con cientos de halagos entre los que se leen comentarios como "eres un bombón", "hermosa", "bella", "eres la mejor", "muy bonita", "tú guapa como siempre", "hermosa dama", "guapísima", "perfecta" y "lindo outfit".

