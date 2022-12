VIDEO | Mariazel regresa a casa y este "galán" la recibe en casa con besos y apapachos

Esta tarde, luego de varias horas de vuelo, Mariazel regresó a México después de conducir varios segmentos del Mundial de Qatar 2022, cuestión que dio a conocer a sus seguidores por medio de su cuenta de Instagram, en la cual mantuvo al tanto a sus fans de su estadía en el país de Medio Oriente, donde además de visitar lugares turísticos, tuvo la oportunidad de estar en diversos partidos como presentadora deportiva.

Pero ya que la justa deportiva está llegando a su final, la bella integrante de "Me Caigo de Risa" regresó a México para estar a lado de su familia, que ansiosa por verla la recibió con los brazos abiertos, especialmente un integrante que literalmente no pudo dejar de besarla y no, no se trata de su pareja, Adrián Rubio.

Y antes de que comiences a pensar mal de Mariazel, te aclaramos que el misterioso galán es nada más y nada menos que el perrito que la bella española y su familia adoptaron el pasado Día del Niño, cuando de camino a casa se encontraron a un lomito que necesitaba un hogar y sin pensarlo, decidieron adoptarlo y darle una familia.

Así se veía el perrito de Mariazel cuando recién fue adoptado por la presentadora

Así, luego de cambiarle la vida a este cuadrúpedo, este quedó completamente agradecido con Mariazel, su pareja y la hija de ambos, quien protege mucho al peludito, el cual estuvo a su cuidado mientras su mamá estuvo de viaje como parte de su trabajo en el Mundial de Qatar.

"¿Pero saben quién me extrañó más en esta casa? ¿Saben quién me extrañó más en esta casa? ¡Sí! ¡Tú! ¡Tú! ¡Ay, guácala!", se escucha decir a la integrante de "La Familia Disfuncional" cuando el can comienza a llenarle de besos la cara.

Originalmente no estaba en los planes de Mariazel tener un perrito a corto plazo, ya que a penas tenía un año que su compañera de vida, una perrita llamada Mona, murió después casi 17 años a su lado, dejando un vacío muy grande en su corazón y el de su familia, no obstante, cuando vio a ese perrito desprotegido, supo que tenía que brindarle apoyo y comodidad.

Por lo cual, sin pensarlo decidió llevarlo a casa y a las pocas horas compartió con sus seguidores la siguiente imagen acompañada de este mensaje: "Cómo algunos de ustedes saben el año pasado murió Mona después de casi 17 años con nosotros dejando un vacío muy grande. No concibo mi vida sin perritos como compañeros así que teníamos la intención de adoptar nuevamente uno, pero no sabíamos cuándo sería… Curiosamente hoy #DíaDelNiño sin planearlo nos encontramos con este pequeño que necesitaba un hogar y nos enamoramos de él".

Así se conformó la actual familia de Mariazel

