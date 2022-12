La actriz de Televisa que tuvo una relación secreta con un millonario mexicano

Una de las actrices más reconocidas de la telenovelas es sin duda Edith González que no sólo por su belleza sino su talento ante la cámara la hacían destacar como protagonista de melodramas como “Salomé”. “Bianca Vidal” y “Doña Bárbara”. A tres años de su muerte sigue siendo recordada por el trabajo que desempeñó en la televisión, además de ser una de las aventureras más destacadas según Carmen Salinas.

La celebridad sólo tuvo un matrimonio con el economista Lorenzo Lazo con quien pasó los últimos 10 años a su lado, sin embargo Edith ya había tenido amores con otros personajes del medio como Demián Bichir en la época de los 90, algo que mantuvo en secreto pero que más adelante revelaría Christian Bach; pero el padre de su hija no fue ninguno de los anteriores, sino un reconocido político del Partido Acción Nacional.

La actriz falleció tras su lucha contra el cáncer Foto: Especial

Fue en el año 2003 donde hubo un flechazo en la Plaza de Toros México, donde ambos asistieron y se dio la oportunidad de conocerse para más adelante comenzar una discreta relación. Santiago Creel, abogado que dedicó su vida a la política desde 1994 gracias a la influencia de su bisabuelo que fue gobernador de Chihuahua y Secretario de Relaciones Exteriores, él fue el empresario que enamoró a “Salomé”.

Se mantuvieron al margen porque el secretario de gobernación de ese entonces, todavía se encontraba casado con su esposa Beatriz Garza Ríos, con quien llevaba más de 21 años de matrimonio y tuvo 3 hijos. A pesar de que era secreto su amorío entre la actriz y el político, la inesperada salida de la novela de “Mujer de madera” hizo que se crearán diversas especulaciones. La razón verdadera era que la famosa estaba esperando a su hija Constanza, por lo que los medios comenzaron a cuestionar la paternidad de su bebé.

Hace poco confeso que quiere volver a ser candidato para la presidencia Foto: Especial

En esa época Creel estaba ya en los trámites de su divorcio, además de que aspiraba a ser uno de los candidatos para la presidencia del siguiente sexenio y al representar un partido de derecha no daba la imagen que regla famosa no revelar nada hasta que pasara todo el proceso electoral, ya que si descubrían que tenía “aventura” con una mujer fuera del matrimonio, no llegaría a estar en las planillas de votación.

Y aunque el parecido físico era irrefutable entre Constanza la hija de González y el senador Santiago, no fue que reconoció su paternidad hasta cuatro años más tarde, justamente para no perjudicar sus aspiraciones políticas. La pequeña fue registrada dos veces, una en 2004 cuando nació y la otra en 2008 cuando aparecía el nombre del abogado.

Hace poco en la marcha en defensa por el INE, Constanza acompañó a su padre Foto: Especial

El noviazgo no duró más, el senador ya divorciado comenzó a salir con Paulina Velasco tiempo después, mujer a la cual le llevaba más de 20 años de edad, mientras que la actriz conoció a su esposo Lorenzo.

La vida llevó a la pareja por caminos separados, pero por el lazo que tenían con su hija se seguían frecuentando. Cuando murió la protagonista de “Corazón Salvaje” Constanza tuvo que quedar bajo la custodia de su apdre a pesar de que convivió más con el esposo de su mamá. Actualmente vive con el político y sus hermanastras, sigue pasando tiempo con su familia materna pero también ve al economista.

