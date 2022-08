Así ha cambiado Constanza Creel, hija de Edith González, en 18 años | FOTOS

Constanza Creel, hija de Edith González, cumple este miércoles 17 de agosto la mayoría de edad y aunque se mantiene alejada de los reflectores el parecido que tiene con su madre es evidente y mientras pasa el tiempo su edad manifiesta los rasgos que son similares a la actriz.

Edith González murió en junio de 2019 y desde entonces Cons, como la llama su familia, quedó bajo la custodia de su padre, el político Santiago Creel, y el cuidado de su tío. La joven se mantiene distante del ojo público, aunque fue captada en la marcha del 8 de marzo en la Ciudad de México junto a un contingente feminista.

Edith González y su hija Constanza Creel.

Vida de Constanza Creel

Hija única de la actriz, Constanza nació en 2004 en lo que antes era el Hospital Santa Teresa de la capital del país y en ese momento no se sabía quién era su padre. El secreto se mantuvo durante los primeros años de la pequeña, hasta que en el 2008 el político Santiago Creel reconoció lo que hasta ese momento se mantenía como un rumor: tuvo un breve romance con González y producto de éste nació su hija.

Desde ese momento la protagonista de “Doña Bárbara” se dejó ver más con su hija en los sets de grabación mostrando la unión que existía entre ellas, algo que conservaron hasta la muerte de la actriz a sus 54 años tras perder la lucha contra el cáncer de ovario.

Constanza Creel cumple 18 años.

Madre e hija viajaron juntas a países como Egipto, Galápagos, París, Londres, Myanmar, Camboya, Vietnam, Tailandia, Perú, Colombia, Canadá, Madrid y México. Algo que mencionó Constanza en una emotiva carta que le hizo a la actriz y que su tío leyó en “Ventaneando”.

"Mi mamá fue una persona formidable. Era una excelente madre. Nunca tomó como excusa su trabajo para no serlo (…) Nunca tomó ser buena madre como una excusa para no ser buena en su trabajo. Me acuerdo que siempre me decía algo: 'la carta de renuncia de un actor es la muerte'. Y así lo hizo. A ella le encantaba aprender. Casi siempre que íbamos de viaje era mi guía turística. Y, si no sabía, preguntaba y aprendía”, se lee en la carta.

Edith González murió por cáncer de ovario.

Parecido con Edith González

Constanza Creel estaba a punto de cumplir 15 años cuando la actriz falleció y fuentes cercanas a ella señalaron que preparaba una gran celebración de XV años. Aunque ahora se recuerdan las tiernas palabras que le dedicó para su cumpleaños 14 y que se conservan en redes sociales como muestra del inmenso amor y unión que existe entre ambas.

“Un día anunciaste tu llegada, dominando mi cuerpo, transformándolo. Sin falsos sentimentalismos sentí tu crecimiento (…) Tú tienes un corazón muy determinado, una inteligencia aguda y un espíritu generoso. Estoy tan llena de ti, tan orgullosa de ti, de verte valiente construyendo una identidad amorosa, alegre, fuerte y comprometida. Feliz, feliz cumpleaños. Te amo, pequeñita”, escribió la actriz.

Constanza Creel quedó a cargo de su padre, Santiago Creel.

El hermano de la actriz, Victor González, detalló en entrevista para el programa liderado por Pati Chapoy que ella fue hospitalizada bajo un diagnóstico positivo, pues “sentía un leve dolor en la espalda y oclusión intestinal. No podía metaforizar, pero ella estaba entera”.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de una negligencia médica, éste lo negó y aseguró que su hermana siempre estuvo en “buenas manos” y sería sometida a una nueva quimioterapia.

Así luce la hija de Edith González hoy.

