Santiago Creel: "Sí tengo aspiraciones de ser presidente en 2024"

Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, reconoce que sí tiene interés de ser candidato presidencial para las elecciones del 2024.

En entrevista, Creel Miranda, afirmó que desde antes que lo postularan como el líder de San Lázaro, se tenía conocimiento de sus aspiraciones presidenciales.

“¿Tengo aspiraciones? Claro que tengo porque no lo voy a decir, pero ¡Ojo! Las tenía desde antes de que me eligieran. Todo mundo sabía, digo tampoco quiero yo decir que todas y todos los 500 sabían, pero la gran mayoría y los liderazgos de la Cámara sabían perfectamente mis aspiraciones”, precisó.

Aspiraciones de Creel a la presidencia de México Foto: Especial

Interesado para 2024

El diputado federal panista argumentó en su defensa, que no hay nadie en la Cámara Baja que no tenga aspiraciones de ocupar algún cargo de elección popular para los comicios venideros.

“Yo les aseguro que no hay nadie que se siente en cada uno de las curules, diputadas o diputados que no tengan aspiraciones a futuro, y si no las tuvieran, no estarían aquí. Pregúnteles qué cargos quieren, dentro de dos años y medio y van a ver como salen todos los cargos federales y locales que se puedan imaginar”, dijo.

La contestación de Creel Miranda se da luego de que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, señaló que busca la candidatura presidencial del PAN, luego de que Creel se pronunció, como presidente de la Mesa Directiva, en contra de la consulta que anunció el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador sobre la permanencia de las fuerzas armadas en México.

“Seamos honestos, usted lo que pretende es iniciar la carrera para lograr la candidatura de su partido en las próximas elecciones. Estoy convencido de que usted está en su derecho. Señor diputado Creel, dejémonos de hipocresías, ese es el verdadero motivo por el cual usted hace ese pronunciamiento que, con todo respeto, solo pretende lograr su posicionamiento”, comentó Mier en un mensaje el domingo pasado.

DRV