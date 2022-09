Santiago Creel pide a AMLO que le regale una hora para darle la solución a la inseguridad

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, pide al presidente Andrés Manuel López Obrador, una hora de su tiempo para explicar una posible solución al problema de la seguridad pública en el país.

Creel Miranda, quien no quiso adelantar detalles de la propuesta, aseguró que cuenta con experiencia y durante cinco años se encargó de la Secretaría de Gobernación, donde al atender la problemática de inseguridad, logró reducir los índices delictivos en un 30%.

“Quiero darle la visión que yo tengo, y aportar toda la experiencia, y creo tener una solución del problema. A lo mejor me equivoco, a lo mejor no, a la mejor tiene méritos, a la mejor no tiene méritos, pero yo estoy seguro que será una hora, no pido más con el jefe del Estado mexicano, sabré yo respetar su investidura, lo sé hacer; solamente que me escuche y me pueda decir, no tienes razón o partir de esto podemos empezar a trabajar”, comentó.

Adelantó que hará la petición de reunión con el presidente, al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, previo a su comparecencia en el pleno de San Lázaro, contemplada para el próximo 4 de octubre.

Le hará la petición a Adán Augusto López

Señaló que la violencia es el principal problema del país, por lo que precisó que, en la reunión con el jefe del ejecutivo, no hablara del número de fallecimientos violentos ni desapariciones ni feminicidios y mucho menos de tiempo límite porque afirmó que el Ejército nunca volverá a los cuarteles.

“El ejército nunca va a regresar a sus cuarteles porque tiene dos funciones que cumplir, el de la seguridad nacional y el de la seguridad interior. Y honestamente la prórroga no va resolver el problema de la violencia, entonces yo espero que nos den la oportunidad de manera sensata de sentarnos a discutir el tema. Yo lo pedí aquí en la Junta, ya hablé con el Presidente de la Junta de Senado”, dijo.

Creel Miranda comentó también que, para la segunda reunión con el presidente del Senado, Alejandro Armenta, tiene un acuerdo para atender 50 minutas de diputados federales que están atoradas en la Cámara alta, y viceversa, resolviendo primero las que avanzaron en el proceso legislativo por consenso.

