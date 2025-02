Cámara de Diputados recibe los cambios de Sheinbaum a reforma para prohibir el maíz transgénico

Será el próximo jueves cuando la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados dictamine la iniciativa presidencial de reforma a los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para prohibir la siembra del maíz transgénico, con el objetivo de subirla al pleno la próxima semana.

Esto luego de que llegaron a San Lázaro, los cambios ofrecidos por la titular del ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo y que se dieron a conocer en la sesión de trabajo de los diputados federales de este martes.

En el Artículo 4º. Constitucional que dice: Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará con la nueva revisión se suma “México es centro de origen y diversidad del maíz que es un elemento de identidad nacional, alimento básico del pueblo de México y la base de la existencia de los pueblos indígenas y afro mexicanos. Su cultivo en el territorio nacional debe ser libre de modificaciones genéticas producidas con técnicas que superen las barreras naturales de la reproducción o recombinación como las transgénicas. Todo otro uso del maíz genéticamente modificado debe ser evaluado en los términos de las disposiciones legales para quedar libre de amenaza para la bioseguridad, la salud, y el patrimonio biocultural de México y su población. Debe priorizarse la protección de la biodiversidad, la soberanía alimentaria, su manejo agroecológico promoviendo la investigación científica, humanística, la innovación y los conocimientos tradicionales”.

En el Artículo 27, numeral 20 señala que: El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural, y se adiciona “cultural, económico y de salud con el propósito de generar empleos y garantizar a la población campesina su bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional. Fomentará la actividad agropecuaria y forestal, cultivos tradicionales con semillas nativas, en especial, el sistema de milpa, para el óptimo uso de la tierra, libre de cultivos de maíz transgénicos modificado en los términos definidos en el artículo 4, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación, investigación, innovación, conservación de la biodiversidad y asistencia técnica, fortaleciendo las instituciones públicas nacionales; asimismo, expedirá la legislación reglamentaria para planear , organizar y monitorear la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización considerándolas de interés público”.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy, señaló que se hará una adenda de la propuesta que envió en febrero Sheinbaum Pardo, y explicó que los cambios que se tomaron en cuenta por parte de la mandataria federal, provienen de muchas voces serias y conocedoras del tema.

“Y creo que la presidenta, con mucho tino, con mucha sensibilidad hizo algo que yo la verdad no recuerdo mucho, y vaya que tengo tiempo en esto, que una iniciativa luego la modificara, que obviamente, técnicamente es posible porque no está en el proceso legislativo, pero que hiciera eso de una iniciativa modificarla, y agregarle, pues no palabras sino textos completos, nos va a ser de mucha utilidad para el debate que, de una vez les adelanto a los miembros de la comisión, vamos a sesionar el próximo jueves para el proyecto de dictamen, discutirlo que sería esta propuesta que la presidenta nos hizo llegar”, puntualizó.