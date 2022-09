AMLO: El SAT va por grandes empresas que adeudan 100 mil mdp

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que un grupo de 20 o 30 empresas nacionales y extranjeras deben unos 100 mil millones de pesos de evasión de pagos de impuestos.

Por ello, anunció que la próxima semana se reunirá con Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para analizar los casos, y les recomendó que cumplan con sus obligaciones fiscales.

“Paguen, defraudación fiscal es delito penal”, expresó en el salón Tesorería de Palacio Nacional. Criticó que algunos de los denominados grandes contribuyentes “no aceptan la nueva realidad y piensan que con argucias legaloides, amparos, y otras triquiñuelas van poder evitar que paguen”.

AMLO advierte sobre no pagar impuestos

El titular del Ejecutivo Federal les recomendó que “paguen porque además ya estar en defraudación fiscal es de carácter penal, ya cae en la esfera de lo penal”.

“La semana próxima tengo una reunión con todo el equipo del SAT, porque ayer me vio la directora del SAT con el director de los grandes contribuyentes y me dieron a conocer una lista de quienes se están rezagando (en el pago de impuestos)”, dijo.

-¿Cómo cuántos son presidente?, se le cuestionó.

-Ahora hay como unos 20 o 30 que no han pagado, que deben, son empresas nacionales y también extranjeras, acotó.

El SAT irá tras grandes empresas con adeudos millonarios. Foto: Archivo

“Entonces vamos a hacer una revisión, en algunos casos es porque no se habían terminado auditorías, no se les ha notificado, pero necesitamos seguir manteniendo finanzas públicas sanas para financiar el desarrollo, para que se siga apoyando a la gente y para no contratar deuda y vamos bien”, explicó.

-¿Cuánto deben?”, se le cuestionó

-Con los 20 deben de ser unos 100 mil millones, declaró.

El presidente aclaró que en la lista no está el empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas, ya que se esté buscando un acuerdo en su caso.

