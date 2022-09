Santiago Creel arremete contra la consulta sobre la Sedena: "Ni se cuida, ni se defiende a las Fuerzas Armadas"

Santiago Creel, presidente Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dio una entrevista a Salvador García Soto para El Heraldo Media Group a fin de hablar sobre la consulta que sugirió realizar el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador en torno a la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles.

Al respecto, el funcionario dijo que hacer un plebiscito no es vinculante para cambiar la Constitución y además hacer una consulta sobre el tema no está dentro de la norma.

La ley, indicó, impide que haya una consulta sobre las Fuerzas Armadas, siempre y cuando se relacione este tema con la Carta Magna, por lo que el presidente busca que este ejercicio se haga sobre un tema fuera de este conjunto de leyes.

La propuesta busca que se permita a la milicia seguir con los patrullajes en el país.

Calificó como grave el que se ponga en debate a la milicia, debido a que se les está pidiendo actuar fuera de sus límites, los cuales están establecidos para desplegar sus recursos contra un invasor o un mal que afecte a la población.

"Ni se cuida, ni se defiende a las Fuerzas Armadas", dijo.

Aseguró que no desea entrar en provocaciones ni atacar al presidente de la República Mexicana, pero añadió que no se debe llevar a cabo este ejercicio, ya que no tiene caso realizarlo.

Explicó que un riesgo en que los militares asuman completamente la seguridad pública, debido a que no se ha determinado el alcance de sus jurisdicciones, lo cual podría irrumpir con el orden y la libertad de la ciudadanía.

Estas labores, comentó, son únicamente responsabilidad de un grupo civil, mientras que la Sedena solamente debe actuar como una fuerza de apoyo.

Destacó que se debe resolver el problema de fondo para atender la criminalidad en México, problema que no puede resolverse de manera adecuada

Creel se ha mostrado en contra de esta medida.

