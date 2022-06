3 años sin Edith González: ¿Quién heredó el legado y la fortuna de la actriz?

Este 13 de junio se cumplen tres años del fallecimiento de una de los actrices más queridas de México: Edith González, quien se convirtió en una de los grandes estrellas no sólo de la televisión mexicana, sino también del teatro y murió tras una larga lucha contra el cáncer de ovario.

La actriz nació el 10 de diciembre de 1964 y murió el 13 de junio a los 54 años de edad. Es recordada por telenovelas como Corazón Salvaje (1993), Salomé (2001) y Doña Bárbara (2008). Sin embargo, ¿te has preguntado quién heredó su legado y fortuna? A continuación te lo decimos.

Trayectoria de Edith González

La carrera de Edith González Fuentes inició cuando sólo tenía 5 años y acudió al icónico programa Siempre en Domingo en compañía de su madre. El entonces director y productor Antulio Jiménez Pons la vio y se dio cuenta que era lo que buscaba: rubia, ojos azules y mirada de ángel. Tras unas pruebas, su debut en televisión fue en el miniprograma Cosa Juzgada (1970).

De acuerdo con la biografía disponible en el portal que lleva su nombre, estudió actuación, danza, inglés, historia del arte y jazz en Londres, Nueva York y París. Antes de cumplir 14 años ya era mundialmente conocida gracias a su participación en la emblemática telenovela Los Ricos También Lloran (1979), protagonizada por Verónica Castro y Rogelio Guerra.

A partir de ahí, su nombre se volvió más recurrente en producciones mexicanas como Ambición (1980) y Soledad (1981). Su primer papel protagónica fue en Bianca Vidal (1982). Después destacó en otros títulos como Monte Calvario (1986), En Carne Propia (1990) y por supuesto, Corazón Salvaje (1993), con la que se ganó el corazón del público.

En 1997 mostró una nueva faceta como actriz en la que demostró su gran talento para bailar y cantar: la obra teatral Aventurera, producida por Carmen Salinas. Años después estelarizó la popular y exitosa Salomé (2001). Sus últimos papeles fueron en Palabra de Mujer (2007), Doña Bárbara (2008) y Eva La Trailera (2016).

¿Quién heredó el legado y fortuna de Edith González?

A la actriz le diagnosticaron cáncer de ovario en 2016. Tras extirparle el útero, la matriz, los ovarios, diez ganglios linfáticos y el epiplón; y someterse a un fuerte tratamiento de quimioterapias, Edith González entró en remisión en 2017, pero la enfermedad regresó en 2019, la cual provocó su muerte el 13 de junio de 2019.

En marzo de 2021 se dio lectura a su testamento, algo que no se había podido realizar debido a la pandemia de Covid-19. En un juzgado de la Ciudad de México, el documento fue leído en una audiencia que contó con la presencia de su exesposo Lorenzo Lazo y su hermano Víctor Manuel.

Fue este último quien reveló que Constanza Creel González, hija de Edith González y el político Santiago Creel, quedó como heredera universal de los bienes de la actriz, pero deberá esperar hasta cumplir la mayoría de edad para quedar al frente, es decir, en agosto de este 2022, cuando cumpla 18 años.

En su momento, Víctor Manuel González aseguró que, contrario a lo que decían algunos medios, la actriz de telenovelas no gozaba de grandes lujos, pues aunque hizo mucho teatro, la industria no hace mucho capital, por lo que no generó muchos ingresos como para hablar de una herencia millonaria.

"Todo en cordialidad, todo bien. Edith dejó muy estipulado cómo era lo que se debe de hacer. Todo sobre ruedas. Se llevó un poco de tiempo por la epidemia, pero ahí vamos", dijo el hermano de la actriz a las afueras del juzgado en 2021.

