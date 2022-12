Geraldine Bazán dice si Gabriel Soto la buscó al terminar con Irina Baeva: "Nosotros hablamos siempre"

Geraldine Bazán nuevamente fue interceptada por los medios para que revelara si la ha buscado Gabriel Soto después de supuestamente terminar con Irina Baeva. A pesar de que la actriz se negó ahondar más en el tema sobre la ruptura de la pareja, sí indicó que está en contacto con el galán de telenovelas, con el que tuvo una relación hace algunos años y es padre de sus dos hijas, por esa razón "hablan siempre".

Desde que comenzaron a circular los rumores sobre que Irina y Gabriel han terminado su compromiso, los medios de comunicación han seguido a Bazán, pues constantemente le preguntan cuál es su opinión de esta situación. Por su parte, la artista, de 39 años, ha decidido tomar su distancia, pues no quiere causar polémica con sus declaraciones, sin embargo, ésta vez dejó claro que habla con el papá de sus hijas, Elissa y Alexa, por lo que no tiene ningún problema con él.

¿Gabriel Soto buscó a Geraldine Bazán tras romper con Irina Baeva?

Hace algunos días, se comenzó a especular que el protagonista de “Mi Camino es Amarte” estaba en búsqueda de un nuevo departamento, ya que se estaba separando de la modelo y actriz rusa; así que le pidió ayuda a su ex esposa Geraldine Bazán. Ante todos estos rumores, los medios de comunicación interrogaron a la artista, quien a pesar de no querer tocar el tema y mantener su distancia con la situación, indicó que habla contantemente con él, pero dejó ver que la única razón son sus hijas.

"Nosotros hablamos siempre, somos padres de dos niñas y no vamos a dejar de hablar nunca", destacó Geraldine, quien se mostró un poco incómoda con la pregunta de la prensa. No obstante, la actriz de "Corona de lágrimas" siempre se ha mostrado dispuesta a contestar algunas de los cuestionamientos de la prensa que la relacionan con la situación que está viviendo su ex marido, con el que tuvo una larga relación de alrededor de 10 años, pero terminó de una forma polémica.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto se convirtieron en pareja en 2007, dos años después le dieron la bienvenida a su hija Elissa Marie y hasta 2014, fueron padres por segunda vez, pues llegó a sus vidas Alexa Miranda. Fue hasta 2016 que se casaron, sin embargo, a los pocos años comenzaron a tener problemas y confirmaron su ruptura en 2018, pero esta estuvo llena de acusaciones de infidelidad, pues se decía que Irina Baeva fue la tercera en discordia, algo que dejó entre ver la actriz en un video.

Irina Baeva y Gabriel Soto supuestamente se están separando Foto: Especial

Ahora que los rumores de ruptura rodean a Gabriel e Irina en medio de sus supuestos planes de boda, muchos de sus fanáticos han dicho que es el karma, no obstante, Geraldine ha decidido mantenerse al margen de la situación y hablar de su ex marido sólo cuando se trate de temas que involucren a sus hijas, ya que ha dicho que en diferentes oportunidades que quiere tener una buena relación con el galán de telenovelas por el bien de sus pequeñas, quienes son lo más importante para ella.

