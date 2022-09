Geraldine Bazán: 3 fotos que confirman por qué es una de las mujeres más hermosas del mundo

Geraldine Bazán dijo presente junto a sus hijas al espectacular show de Dua Lipa en la Ciudad de México. Este pasado miércoles 21 de septiembre la artista británica de origen albanokosovar hizo vibrar a más de 65 mil personas en Foro Sol capitalino.

Dua Lipa cantó grandes éxitos de su repertorio como: “Cold heart”, “Levitating”, “On kiss” o “Break my heart”. Geraldine sacó sus entradas y pudo disfrutar de su parada por el país de una de las artistas del momento con su actual gira 'Future Nostalgia Tour'.

Geraldine Bazán. Fuente: Instagram Geraldine Bazán

Hace unas horas, Geraldine Bazán volvió a demostrar toda su hermosura en las plataformas virtuales. La ex “Por amar sin ley” compartió tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram que se llevaron todas las miradas de sus millones de fánaticos de alrededor del mundo. La artista lució un top con detalles de perlas blancas y un pantalón de jean holgado. Además, la oriunda de Ciudad de México complementó su look con su largo cabello suelto y un delicado make up.

“Haz más de eso que te hace feliz” fue el sencillo y corto texto que escogió Bazán como pie de foto para su mencionado post en la popular red de la camarita.

Esta mencionada publicación de la ex esposa de Gabriel Soto cosechó en Instagram miles de likes superando con facilidad la barrera de los cuatro mil quinientos corazones en tan solo horas. “Que bella Geradine pareces la hermana de tus niñas estas como una adolecente”, “Imagina ir a ver a Dua Lipa, y que a tu lado se siente esta mujer espectacular ... No vería el concierto” y “Muy Guapa como siempre es así apara adelante” fueron algunos de los mensajes que recibió la blonda.