FOTO | Maribel Guardia arranca suspiros con delicada y reveladora pijama de encaje

Maribel Guardia es una de las actrices más queridas en el medio del espectáculo y además de destacar por su talento, también ha dado de qué hablar por mantener una figura envidiable a sus 63 años que no duda en presumir con looks de infarto. Como el más reciente con una delicada pijama que le ganó una lluvia de halagos a través de redes sociales.

La también cantante comenzó su carrera como modelo al participar en Miss Costa Rica en 1978 cuando apenas tenía 19 años, su talento y la belleza sobre las pasarelas le abrieron las puertas y ese mismo año representó a su país en Miss Universo. El importante certamen de belleza la puso en la mira de grandes ejecutivos y fue así como obtuvo su primera propuesta para iniciar como actriz.

Maribel Guardia con delicada pijama. Foto: IG @maribelguardia

En más de una ocasión ha señalado el lugar que México ocupa en su corazón ya que el público no dudó en apoyarla cuando comenzó su carrera, actualmente goza de gran éxito y se ha convertido en inspiración para sus fans que no dudan en llenarla de halagos. Y es que la actriz acapara miradas al presumir una torneada figura a sus 63 años con atuendos que dejan poco a la imaginación.

Entre los favoritos de sus más de 7 millones de seguidores en Instagram destaca el más reciente con una delicada pijama en color rosa con detalles brillantes. Consta de un mini short y blusa con escote en “V”, así como una bata con encaje que la enmarca por completo por lo que aporta el toque romántico y sexy que tanto la caracteriza.

Secreto de Maribel Guardia

Además de compartir en redes sociales los detalles de sus proyectos en televisión y teatro, Maribel Guardia se mantiene cercana a sus fans con consejos para lograr una torneada figura como la que ella tiene. Entre la más importante, y que comparte con otras celebridades, es una estricta rutina de ejercicio.

En entrevista para TVyNovelas, la actriz de “Corona de lágrimas” dio muestra de constancia al revelar los detalles de la rigurosa dieta que tiene para conservar su figura, misma que sigue de la mano de especialistas para cuidar su salud. Este último es un consejo en el que puntualiza debido al riesgo que puede significar para sus fans.

Maribel Guardia posee una figura envidiable a sus 63 años. Foto: IG @maribelguardia

Aunque para muchos la palabra dieta es sinónimo de sufrimiento, la actriz explicó que todo se trata de una alimentación balanceada y ella evita ingerir azúcar, además de poner especial atención a los carbohidratos que consume todos los días: “Cuando me como una tortilla en la mañana, en el resto del día ya no me como otra y evito el pan”.

Indicó que no se limita en sus antojos, por lo que sí ingiere alimentos como pizza, postres y pan dulce pero lo hace sólo una vez a la semana -por lo regular el fin de semana- y únicamente si está en su peso ideal, de otra manera no lo hace hasta que lo retoma.

