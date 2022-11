Maribel Guardia presume cuerpazo a sus 63 años con entallado mini vestido nude

Maribel Guardia acaparó las miradas en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó una fotografía con la que quedó demostrado por qué sigue siendo considerada como una de las mujeres más bellas de toda la farándula pese a sus 63 años de edad pues resulta que la talentosa actriz y cantante presumió sus curvas con un minivestido nude con el que dejó boquiabiertos a todos sus seguidores, quienes no pudieron resistirse ante sus encantos y llenaron sus publicación con cientos de halagos.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde la actriz que saltó a la fama a principios de la década de 1980 publicó la fotografía en cuestión, en la cual, presumió lo bella que se ve enfundada en uno de los múltiples vestuarios que utiliza durante “Lagunilla, Mi Barrio”, la puesta en escena en la que actualmente participa y las imágenes simplemente fueron más que reveladoras.

Maribel Guardia robó más de un suspirto con este impactante outfit. Foto: IG: maribelguardia

El impactante outfit con el Maribel Guardia lució sus curvas se trataba de un entallado vestido nude, el cual era de manga larga y era más que corto, además dicha prenda estaba confeccionada con tela sumamente delgada que generaba ciertas transparencias, no obstante, la emblemática actriz de “Pedro Navaja” no estuvo en riesgo de enseñar de más debido a las decoraciones de pedrería que tenía dicha prenda.

Para complementar su outfit, Maribel Guardia calzó un par de zapatillas altas del mismo tono que su vestido y para hacer todavía más espectacular su look, la costarricense dejó completamente suelta su larga y rizada cabellera negra, no obstante, lo que verdaderamente enloqueció a sus fans fue la sensual pose que realizó recargada sobre la pared, por lo que los halagos no se hicieron esperar.

“Simplemente guapísima”, “El ejemplo de perfección”, “Cada día más hermosa”, “Como los buenos vinos”, “Todo un bombón”, “Eres una reina” y “Diosa bella” fueron algunos de los halagos que se pueden leer en la caja de comentarios de la publicación de Maribel Guardia, la cual, hasta el corte de esta redacción ya acumula más de 25 mil likes.

Maribel Guardia, cuatro décadas en la cima del éxito

Fue a finales de la década de 1970 cuando Maribel Guardia llegó a México para participar en Miss Universo y pese a que no logró quedarse con la corona, sí llamó la atención de distintos productores que la animaron a formarse como actriz y fue así como a principios de la década de 1980 comenzó su exitosa carrera artística participando en todo tipo de producciones que la posicionaron como una de las máximas figuras de la farándula.

Maribel Guardia sigue conservando la espectacular silueta con la que se dio a conocer hace más de cuatro décadas. Foto: IG: maribelguardia

Luego de cuatro décadas de trayectoria, Maribel Guardia sigue siendo considerada como una de las mujeres más bellas de toda la industria del entretenimiento y lejos de pensar en el retiro, sigue estando sumamente activa pues tiene distintos proyectos en televisión y en el teatro, además, sigue dándole vuelo a su carrera como cantante realizando conciertos por toda la República Mexicana, así como en Estados Unidos y distintos países de Latinoamérica donde también goza de cierta fama.

