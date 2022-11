Maribel Guardia presentó a la nueva integrante de la familia en redes

Maribel Guardia es una de las actrices que nunca pasan de moda y cada vez gana más seguidores en las redes sociales. Con sus 63 años, constantemente fotografías de sus mejores looks, y son sus bikinis reveladores con los que cautiva y presume su curvilínea silueta que la hace robar cada día miradas y obtener más fans.

En sus producciones de Instagram, la originaria de Costa Rica es considerada entre las artistas que pasan de los 60 años y siguen luciendo una figura de impacto mostrando como que el tiempo para ella nunca paso. Y lo que afirmamos en esta nota se puede corroborar ya que en la red social de la camarita, acumular 7.8 millones de admiradores.

Maribel Guardia. Fuente: Instagram @maribelguardia

Pero no es todo trabajo para Maribel Guardia, pues también viene teniendo una muy activa vida personal que le está dando muchas satisfacciones. La ex Miss Costa Rica es muy apegada a todos los afectos de su familia y no tiene pudor en demostrarlo a cada momento. En esto oportunidad, le dio la bienvenida a una nueva integrarte de la familia.

Cuando ingresas a su Instagram, se puede ver a la actriz con una hermosa bebe en los brazos. La pequeña es una hija de su sobrina favorita y es por eso que escribió: “Bienvenida la nueva integrante de la familia, la Preciosa Noelia, bendición del cielo. Felicidades a mi sobrina @gabsgars . La energía de los niños es increíble, están conectados con Dios”, dijo.

Maribel Guardia. Fuente: Instagram @maribelguardia

Los mensajes para Maribel Guardia no tardaron de llegar y en menos de una hora, ya acumulaba más de 12 mil like. Entre los comentarios se destacó los que alaban la belleza de la bebe como también, no faltaron los fanáticos de la actriz que le dijeron que le queda muy bien un bebe en los brazos. ¿Será posible eso?