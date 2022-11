Andrea García asegura que Andrés García está perdiendo la claridad mental: "Es una situación delicada y dolorosa"

Andrea García confesó que su papá, Andrés García, está perdiendo la claridad mental, por lo que comprende todas las declaraciones que ha hecho en su contra, como por ejemplo cuando la acusó de practicarle brujería. Asimismo, se mostró preocupada por el estado de salud del actor, con el que lamentablemente no tiene contacto a causa de malos entendidos que han surgido desde hace mucho tiempo, y es el que galán de cine constantemente se pelea con sus descendientes de los que se ha mantenido alejado.

La hija del actor fue interceptada recientemente por la prensa, que la cuestionó sobre el estado de salud de su papá, pues hay que recordar que el histrión, de 81 años, tiene cirrosis, una enfermedad que ha causado que se deteriore su estado y que constantemente sea visto en clínicas. Andrea indicó ante las cámaras que su padre también está perdiendo la calidad debido a este padecimiento, por eso actúa de esa forma con ella.

Andrés García está perdiendo la claridad mental, asegura su hija

La actriz, de 46 años, indicó que aunque su papá diga cosas de ella, no intentará defenderse, pues está consiente que vive un proceso difícil que está mermando su salud y su claridad mental. Por esta razón, pidió al público y a los medios de comunicación que sean sensatos con los problemas que tiene el protagonista de "Pedro Navaja" y cómo estarían repercutiendo en sus declaraciones.

Andrea García no se defiende de las declaraciones de su papá Foto: Especial

“Las declaraciones, tanto personales como públicas de mi santo señor padre, pues también son parte de su proceso, de su enfermedad, que es una situación bien delicada y bien dolorosa, entonces, tanto nosotros como familia, y yo los invito que ustedes como prensa y la audiencia, lo tomen con mucha compasión y con mucha perspectiva”, declaró la hija del actor de telenovelas, quien se ha alejado de su papá desde hace muchos años debido a que supuestamente dijo que abusó de ella, algo que hizo explotar al originario de República Dominicana.

Asimismo, explicó que ha consultado a algunos doctores, quienes le explicaron que debido a la cirrosis Andrés García podría estar sufriendo esta condición mental, conocida como encefalopatía hepática, pues aunque ya se comunicó con él, volvió a molestarse con ella y perdió contacto.

"Por el mismo proceso, las personitas a veces pierden la claridad mental, yo he consultado mucho con doctores, incluso hay un proceso que es... el hígado ya no puede procesar las toxinas, entonces se van al cerebro (...) a veces, aunque uno se quiera comunicar con la persona, no es como cuando una persona está completamente sana, de que, bueno, se te baja el coraje y ya hablamos, no hay esa vía de comunicación”, indicó.

A pesar de que pudo hablar con Andrés García hace algunos días, nuevamente se alejó de ella. “Fue precioso, nos dijimos que nos amábamos y todo precioso, pero ya después, al otro día, volvió el mismo patrón, no me contestó el teléfono, me bloqueó, tengo cero acceso”, confesó la actriz, quien indicó que ha vuelto a perder el contacto con su progenitor, que los últimos años ha dicho cosas muy fuertes sobre su única hija.

“Está bien, aunque me duele, pues es parte del proceso que está pasando y hay que respetárselo con mucho honor y con mucho cariño (...) Mi compasión y mi conciencia de procesar lo que está pasando va primero, aunque me den hasta con la cubeta”, dijo la hija del actor.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Reaparece Andrés García y sentencia: "No estaba muerto, andaba de parranda"

7 fotos que demuestran que Andrea, hija de Andrés García, es idéntica al galán de cine y televisión