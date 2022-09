7 fotos que demuestran que Andrea, hija de Andrés García, es idéntica al galán de cine y televisión

El estado de salud de Andrés García se deteriora cada vez más desde que dio a conocer que fue diagnosticado con cirrosis hepática, pese a ello mantiene un distanciamiento con su única hija, Andrea, quien ha destacado en la televisión como conductora y actriz gracias a su talento y atractivo físico que heredó de su padre.

Andrea García se ha ganado el corazón del público con su talento, simpatía y belleza con proyectos con los que ha seguido los pasos de su padre en la pantalla chica, entre los melodramas en los que destacó con su participación están “Mujeres engañadas”, “Triunfo del amor” y “Esmeralda”.

También ha mostrado su faceta como conductora y debutó con el programa “TV de Noche” en donde compartió cámara con Jorge Muñiz. Más tarde fue parte del reality show “Rica, famosa, latina” que le ganó mayor popularidad tanto en televisión como en redes sociales.

La última telenovela en la que participó fue en 2010 y desde entonces se ha mantenido alejada de los reflectores por algunas temporadas, algo que se repite en redes sociales donde sus seguidores la llenan de halagos y comparan su atractivo con el que alguna vez gozó su padre como actor de cine y televisión.

Conflicto con Andrés García

El actor de "Pedro Navaja" ha mencionado en más de una ocasión el distanciamiento que existe con su hija, Andrea, quien no habría intentado contactarlo pese a su delicado estado de salud por el que ha sido hospitalizado en más de una ocasión, aunque esta versión la ha desmentido la actriz.

“Andrea ni es hija mía y no hay nada qué arreglar; te voy a decir la verdad, yo la reconocí para ayudarla en su carrera y con el nombre, pero no supo agradecerlo. Para mí, Andrea ni siquiera existe (…) Es una mala persona, se metió con gente de la mafia negra, sé que está metida hasta en la prostitución; yo traté de aconsejarla y me inventó una pende****”, dijo el actor señalando que su hija lo había acusado de abusar de ella.

García admitió que dejó fuera de su testamento a su hija y en él continúa su esposa, Margarita Portillo, quien en entrevista para “Ventaneando” indicó que el actor le habría pedido bloquear a Andrea en redes sociales y WhatsApp para ya no tener más contacto con ella.

En medio de un fuerte escándalo, en julio pasado la conductora compartió un mensaje a través de su cuenta de Instagram donde entre lágrimas le pide al actor reconciliarse: “Papi yo te amo, yo nunca dije esas mentiras, si en algo te he lastimado perdóname y yo te perdono a ti también porque sé que en tu corazón hay amor y aunque estas personas quieran separar familias no lo van a poder hacer porque tú tienes la luz de Dios en tu corazón y en tu mente”.

