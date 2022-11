Yanet García reta la censura en Instagram con atrevida lencería

La modelo de OnlyFans, Yanet García, se ha consolidado en las plataformas digitales por las sensuales fotografías que comparte, pues constantemente se luce en coquetos atuendos, como lo hizo este sábado al publicar una imagen en su cuenta de Instagram con una atrevida lencería con la que mostró su escultural figura. Con esta postal, la también celebridad de televisión retó la censura de la plataforma que es muy estricta con el tipo de contenido que se puede sube.

La joven, que se dio a conocer por ser "La Chica del Clima" de Hoy, es una de las famosas que comenzó a subir contenido en la polémica plataforma de contenido exclusivo, en la cual también están Celia Lora, Sugey Ábrego y Kareli Ruiz. La originaria de Monterrey, Nuevo León, ocupa sus otras redes sociales para dar una "probadita" de los que sus fanáticos pueden encontrar, siendo Instagram su favorita, pues es ahí en donde acumula alrededor de 14.8 millones de "followers", quienes no se contienen a dejarla algunos piropos.

La presentadora es de las más populares de OnlyFans IG @iamyanetgarcia

Yanet García se luce en coqueta lencería

Esta mañana, la también actriz y presentadora de televisión decidió empezar el fin de semana con una foto que cautivó a sus admiradores, ya que posó desde lo que parece ser un sillón, luciendo un coqueto conjunto de lencería que estaba diseñado con cintas de polipiel, lo que le dio un toque rudo y también hizo recordar a algunos a las dominatrix, ya que el material es muy usado en entre la comunidad que tiene esta práctica.

En la imagen se puede observar a detalle su coqueto conjunto que tenía una panty negra hecha con algunas cintas, así como un top diseñado de la misma forma. De igual manera, poseía un tipo liguero que se amarraba a la cintura y que llega a la altura de los muslos, lo que le dio un estilo mucho más sensual que enloqueció a sus seguidores. En tanto, las piezas de ropa tenían unos adornos en dorado que hacían contraste con el color obscuro y le daban un toque de elegancia a la coqueta prenda.

Con tan sólo la frase "Good morning" (Buenos días), Yanet García compartió la foto que se tomó desde el hotel Brooklyn Bridge, ubicado en la ciudad de Nueva York, en donde ella reside desde hace algunos años. La imagen no pasó desapercibida por sus fanáticos, quienes en pocas horas de haberla publicado comenzaran a dejarle comentarios como "Hermosa", "Preciosa" y "Buen día princesa", por mencionar algunos que se pueden leer entre los cientos de emojis de flamas y caras enamoradas.

Yanet García se luce con atrevida lencería IG @iamyanetgarcia

Y es que Yanet tiene una de las figuras más trabajadas del medio artístico, por eso cada vez que publica alguna foto en la que muestra sus curvas sus fanáticos quedan encantados. Sin embargo, algunas veces sus looks son tan arriesgados que suelen retar la censura de la red social, en la que es muy estricta sobre lo que los usuarios pueden compartir. No obstante, esto no ha evitado que la regiomontana muestre toda su belleza en bikinis, lencería y hasta bodys con transparencias como el que lució a penas el día de ayer.

La modelo comenzó dando el pronóstico meteorológico en Gente Regia, por lo que se ganó el título de "La Chica del Clima". Su popularidad creció así que dio el salto a la televisión nacional con el programa Hoy, en donde conquistó con su atractivo, pero también por su carisma y talento. Posteriormente, se mudó a Estados Unidos donde además de consolidarse en OnlyFans, también inició como health coach.

