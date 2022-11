Desde el suelo, Yanet García conquista con body con transparencias

Coqueta y sensual, fue como se dejó ver Yanet García en su más reciente publicación en Instagram, pues lució con coqueto body de transparencias con el que mostró su curvilínea figura. En un pequeño clip que compartió en la red social, se puede observar cómo la modelo de OnlyFans posa desde el suelo para la próxima colección de la plataforma de contenido exclusivo, en donde se ha convertido en una de las favoritas.

La ex colaboradora del programa Hoy compartió con sus más de 14.8 millones de seguidores en la plataforma de Meta que se está preparando para subir más contenido a el polémico sitio web, ya que mostró un poco del detrás de cámaras de su más reciente sesión de fotos, en la que nuevamente conquistará al mostrar su espectacular figura, así como su estilo revelador con el que se ha convertido en una de las más destacadas de internet.

Yanet García eleva la temperatura con body de transparencias

Para comenzar el fin de semana, Yanet García compartió en su cuenta un pequeño video musicalizado con la canción "Control" de Lucille Croft, en el que se le ve sobre una alfombra de peluche en color gris, en la que está posando en cuatro puntos y luciendo su outfit que llama la atención por ser de media, lo cual deja al descubierto un poco de su piel bronceada y de su bikini que lleva por debajo de la prenda.

Por lo que se alcanza a observar en las imágenes, la también actriz lleva un coqueto bikini debajo del body de transparencias, pues la ex "Chica del clima" se ha caracterizado por sólo dar una "probadita" de lo que sus fanáticos pueden encontrar en su plataforma de contenido exclusivo, por lo que sólo aquellos que se suscriban podrán ver las fotos y videos en los que deja ver un poco más y mostrando su lado más sensual, con coquetos atuendos que elevan la temperatura y generan cientos de reacciones.

"Coming soon (Próximamente) @rafaelarroyo @dievkophoto Makeup by @aneley87 Hair extensions by @chaviv_hair Riverhouse @1hotel.bklynbridge", colocó en la descripción del video en el que etiquetó a su equipo, con el cual se quedó hasta altas horas de la noche, así lo dejó ver en sus historias de Instagram, en donde dio a conocer que debido a esta sesión de fotos, estuvo trabajando más allá de las 12:00 de la noche.

Yanet García es de las más populares en OnlyFansIG @iamyanetgarcia

La modelo obtuvo cientos de reacciones como "La que siempre nos arregla el día", "Woow", "Diosaaaaaaaaa", "Hermosa" y "La más sexy", no obstante, el mensaje que llamó más la atención fue el de Andrea Legarreta, su ex compañera en el programa Hoy, quien le colocó sólo unos emojis de flama. En tanto, la publicación de Yanet está a punto de llegar a los 200 mil "me gusta", lo que demuestra que es una de las más queridas de las plataformas.

Yanet García hizo casting en 2013 para ser parte de Nuestra Belleza Nuevo León, pero no quedó seleccionada. Años más tarde se lanzó a la fama como "La Chica del Clima" del programa Gente Regia y después en Hoy, emisión que dejó para mudarse a Estados Unidos. Ahora, sigue su carrera como modelo y sube contenido en OnlyFans, plataforma a la que se ha convertido en una de las mexicanas más exitosas al igual que Celia Lora y Karely Ruiz.

