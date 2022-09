Yanet García paraliza la red con foto en lencería de transparencias

Yanet García es una de las celebridades que con cada una de sus publicaciones eleva la temperatura y conquista la red, como lo hizo este miércoles, al presumir su figura con una lencería de transparencias con la que dejó boquiabiertos a sus millones de seguidores en su cuenta de Instagram, quienes también colocaron algunas palabras halagadoras para la modelo de OnlyFans.

La regiomontana se ha convertido en una de las mexicanas más seguidas en redes sociales, y es la plataforma de Meta en la que más admiradores tiene, debido a que acumula 14.8 millones. En su cuenta comparte algunas actualizaciones de su vida personal y profesional, sin embargo, son sus fotos demostrando su lado más sensual en coqueta lencería o bikinis con los que paraliza el internet

Yanet García se luce en lencería con transparencias

El día de ayer, Yanet García aprovechó el atardecer para consentir a sus fanáticos y tomarse una foto utilizando esos rayos de sol. En la imagen aparece la ex "chica del clima" sobre el sillón de un apartamento, modelando una pieza de lencería en aparente tono naranja que resaltaban su curvilínea y esbelta figura, la cual ha conquistado a miles de personas que la siguen desde que comenzó su carrera.

La ex presentadora del programa Hoy solo colocó unos emojis de llamas y un corazón para compartir la fotografía en la que ha recibido cientos de comentarios halagadores como "You are very beautiful woman" (Eres una mujer hermosa), "Admirable", "Hermosa", "Que bello atardecer" y "Ángel", entre muchos otros; asimismo destacan los cientos de íconos de caras enamoradas, fuegos y muchos más.

En la foto la modelo luce una coqueta lencería naranja que destaca por su diseño de encajes y algunas transparencias, las cuales cubre al poner sus brazos sobre la zona del pecho, dejando un poco a la imaginación. A pesar de ser solo ropa interior, Yanet le dio un toque glamuroso al complementar el look con unas arracadas y un collar discreto en tono dorado.

García, de 31 años, es una de las famosas que decidió abrir su cuenta de OnlyFans, con la cual ha tenido mucho éxito, pues es una de las mexicanas que más ingresos tiene junto a Celia Lora y Karely Ruiz. En tanto, ocupa sus otras redes sociales para darle promoción, por lo que publica fotos en las que derrocha sensualidad en reveladores atuendos que gustan mucho a sus fans.

Yanet García se lanzó a la fama al ser como la "chica del clima" del programa "Gente Regia", en su natal Monterrey, Nuevo León, y después en "Hoy", emisión que dejó para mudarse a Nueva York, Estados Unidos y probar suerte como health coach, carrera que comenzó a estudiar hace un par de años.

