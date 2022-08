Yanet García: Este es la fortuna que genera al mes solo con OnlyFans

Fue en abril de 2021 cuando Yanet García anunció que abriría su perfil oficial de OnlyFans y tan solo unos meses después ya figuraba como una de las modelos más lucrativas de esta conocida plataforma de contenido exclusivo en la cual, derrocha sensualidad y belleza sin ningún tipo de restricción, por lo que en esta nota te diremos cu��l es la fortuna que genera mensualmente la atractiva coach fitness vendiendo candentes fotos y videos.

Yanet García ya estaba convertida en todo un sex symbol antes de abrir una cuenta en OnlyFans debido a que su sensualidad le dio fama siendo la atractiva “chica del clima” en diferentes programas y por ello, tuvo una gran aceptación en cuanto abrió su perfil en la mencionada plataforma de contenido exclusivo donde tiene miles de seguidores.

Yanet García estudió Contaduría antes de brillar en televisión. Foto: IG: iamyanetgarcia

De acuerdo con cifras difundidas por un reconocido medio de circulación nacional, Yanet García genera al mes un total de 1 millón 50 mil pesos, lo cual, representa una ganancia anual de 12 millones 600 mil pesos, cifra para nada despreciable. Cabe mencionar que, una de las claves del éxito de Yanet García es que únicamente tiene activada la suscripción mensual, la cual es de 20 dólares, es decir, alrededor de 400 pesos por cada suscriptor.

Yanet García salto a la fama en 2015. Foto: IG: iamyanetgarcia

Contrario a otras modelos, Yanet García únicamente vende contenido exclusivo a través de OnlyFans, no obstante, sus seguidores han sido muy insistentes para que deleite sus pupilas en otras plataformas como Unlok o para que abra su página “VIP” como otras famosas como Aleida Núñez y Sugey Ábrego, por mencionar algunas, pues estas tienen un método de pago mucho más sencillo, no obstante, se desconoce si la bella modelo tiene planeado seguir esta recomendación de sus admiradores pues en diferentes ocasiones ha mencionado que no solo quiere ser conocida por su trabajo en este tipo de plataformas.

Yanet García tuvo un breve paso por el programa "Hoy". Foto: IG: iamyanetgarcia

Hasta ahora, se desconoce cuál es la fortuna total que acumula Yanet García, sin embargo, sus ingresos no solo provienen de OnlyFans pues se sabe que tiene diferentes negocios, contratos publicitarios y también monetiza en sus diferentes redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter y TikTok.

Como se mencionó antes, Yanet García es la segunda modelo mexicana más lucrativa en OnlyFans, solo es superada por Celia Lora, quien genera mensualmente 1 millón 200 mil pesos y detrás de la ex “chica del clima” figuran otras personalidades como Karely Ruiz y Dulce Soltero.

La belleza de Yanet García es simplemente arrolladora. Foto: IG: iamyanetgarcia

Actualmente, Yanet García tiene 31 años de edad y pese a que no tiene presencia en televisión ha logrado mantener su fama explotando su belleza y sensualidad en redes sociales, no obstante, ha manifestado que quiere volver ante las cámaras para darle continuidad a su carrera como actriz o presentadora, no obstante, todavía no ha decidido en qué tipo de programa le gustaría participar ya que, como se dijo antes, quiere deslindarse de la imagen de “la chica del clima”.

