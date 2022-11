Frente al espejo, Manelyk González sube la temperatura del fin de semana

Manelyk González, la bella influencer cuenta con más de 15 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y parece que ya no tiene problemas con mostrarse sin maquillaje. Es que sabe que no lo necesita para verse hermosa.

En las historias se muestra con un ‘’make up’’ en los tonos rosas y violetas, pero dice ‘’basta, me voy a desmaquillar’’, por lo que a la próxima historia se filma desmaquillándose con la máquina de limpieza facial ‘’Lumi Spa’’. Por último, otro video en el que, con la cara lavada, agrega: ‘’A mí me gusta mucho estar sin maquillaje. Mi carita va muy bien, lo que me estaba saliendo por la ansiedad y eso ya se me está quitando (señalando lo que serían restos de una erupción), tengo súper bien la cara, súper limpia, sin granos, sin manchas’’.

Se la ve con un look relajado, de entre casa, y hasta podría ser una pijama. Y es que luego de terminar su relación con Jawy Méndez se la ve en este estado de tranquilidad ya que no tiene que demostrar nada y menos a una pareja. No dudamos en que ya debe tener una larga lista de pretendientes que esperan una confirmación de ella para conocerse más.

Respecto a Jawy, los motivos de la separación demoraron en darse a la luz, pero luego ellos intentaron aclarar todo, aunque ambos dieron distintos panoramas. Manelyk aseguró una infidelidad por parte de su expareja. ‘’Lo vi con mis propios ojos, me mandaron videos, me enseñaron fotos, conversaciones y le dije ‘adiós’, preferí estar sola que mal acompañada" fue lo que dijo tratando de no dar margen a los rumores. Por otro lado, el cantante salió a desmentir estas palabras, y negó la supuesta infidelidad, alegando que en realidad Manelyk fue quien dijo que ya no era feliz a su lado y él solo decidió respetarla.

No importa cuales hayan sido los motivos, la verdad es que se ve a Manelyk González súper fresca y a sus millones de fanáticos les gusta esta versión de ella.