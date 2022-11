Así fue la vez que un exparticipante de La Academia fue baleado y transmitió en vivo desde el hospital

Aunque no fue ganador de esta última generación de La Academia, uno de los alumnos que más sobresalieron fue Eduardo Ochoa quien ya tenía gran experiencia en realities shows y escenarios pues antes de su ingreso a este programa participó en La Voz México y se presentó con su banda en varios recintos tanto en México como en Estados Unidos.

Luego de su participación en el reality show “La Voz México”, Eduardo Ochoa ganó popularidad por lo que era común que tuviera presentaciones en diversas partes del país, pero hubo una que lo dejó marcado pues estuvo a punto de morir aquel día.

Fue en el año 2006 cuando Eduardo Ochoa se presentó en el concierto “Macro” en Hermosillo, Sonora ante más de 20 mil personas, cuando al finalizar el evento el ex integrante de La Voz México y La Academia fue atacado con un arma de fuego.

De acuerdo con información oficial, el móvil del ataque se debió a una rivalidad con un director de música regional mexicana aunque no se sabe de quién se trata.

De acuerdo con las versiones, Eduardo Ochoa y su banda terminó su presentación en dicho evento organizado por una radiodifusora y abandonaron el recinto en una camioneta y tan solo una calles más adelantes un vehículo los alcanzó desde ahí los atacaron, momentos después éstos huyeron.

Según el reporte de la policía de aquella entidad, el atentado ocurrió alrededor de la 1:25 de la madrugada del 6 de octubre del 2016 en donde además de Eduardo cuatro músicos resultados heridos, sin embargo, ninguno de gravedad.

Luego de recibir varios impactos en su cuerpo, el exparticipante de La Voz México, alarmó a sus seguidores pues hizo una transmisión en vivo desde sus redes sociales en donde apareció con sangre en el rostro y pecho.

Durante su transmisión en redes sociales Eduardo envió un mensaje a su hija a quien le decía que la amaba y le prometía que todo iba a estar bien, además dijo haber sido baleado, sin embargo, no reveló detalles del ataque que sufrió.

Luego de esto, siguió grabando y se puede escuchar a otros hombres que le dicen al cantante que son tres los impactos de bala que trae en el cuerpo, pues a simple vista solo se notaba la herida que traía en el rostro.

Luego de esto ya no se supo qué más sucedió, sin embargo, evidentemente Eduardo quedó fuera de peligro y siguió su carrera como cantante; el exparticipante de La Academia recientemente también estuvo involucrado en otro atentado en el que él afortunadamente salió ileso.

Fue el pasado 12 de septiembre de este 2022 cuando se dio a conocer el asesinato de Jesús Sonqui, un reconocido promotor artístico quien fue sorprendido por sus asesinos mientras cenaba en un puesto de Hot dogs en Ciudad Obregón, Sonora.

Junto al promotor artístico se encontraba Eduardo Ochoa quien días después del atentado, habló en sus redes sociales sobre lo que vivió aquel día, además de lamentar la muerte de Sonqui y enviar condolencias a sus familiares.

“Hola qué tal, mi nombre es Eduardo para la gente que no me conoce y para quien me conoce y que han estado preguntando por mi estado de salud y que si qué pasó, que no he subido nada, qué esta pasando conmigo, este video es para decirles que emocionalmente no me encuentro bien, pero físicamente bendito Dios estoy bien, estoy en casa, estoy bien de mi cuerpo y también este video es para decirle a la familia de Jesús Sonqui que lo siento mucho”, dijo el exacadémico.