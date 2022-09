Exalumno de "La Academia" habla del atentado que sufrió junto a Jesús Sonqui el representante artístico asesinado en Sonora

El mundo del espectáculo de regional mexicano lamentó la muerte de Jesús Sonqui, un reconocido promotor artístico que perdió la vida la madrugada del lunes 12 de septiembre víctima de un atentando armado mientras se encontraba cenando en un establecimiento de hot dogs en Ciudad Obregón, Sonora.

Aunque son pocos los detalles que han sido revelados, se tiene conocimiento de que junto a él y quien también sufrió el momento armado, fue Eduardo Ochoa, exalumno de la última generación de La Academia y quien hasta este 13 de septiembre emitió un video a través de sus redes sociales a manera de comunicado para hablar de todo lo sucedido.

El cantante de 29 años originario de Tijuana, Baja California mencionó que lamentaba mucho la partida de Jesús Sonqui y que le enviaba condolencias a su familia, pero también señaló que no era parte de su equipo de trabajo y que tampoco era su mánager.

“Hola qué tal, mi nombre es Eduardo para la gente que no me conoce y para quien me conoce y que han estado preguntando por mi estado de salud y que si qué pasó, que no he subido nada, qué esta pasando conmigo, este video es para decirles que emocionalmente no me encuentro bien, pero físicamente bendito Dios estoy bien, estoy en casa, estoy bien de mi cuerpo y también este video es para decirle a la familia de Jesús Sonqui que lo siento mucho”, dijo el exacadémico.