Toma asiento antes de conocer la razón por la que el Chyno Miranda fue trasladado a otra clínica

Jesús ‘’Chyno’’ Miranda, miembro del dúo ''Chino & Nacho'', sufrió hace algunos meses una neuropatía que le derivó en una encefalitis y en problemas de adicción. A sus cortos 37 años se encuentra internado y en busca de rehabilitación.

Miranda será trasladado de la clínica Tía Panchita a una privada y sería su novia, Astrid Falcon, quien se haría cargo de la pronta recuperación del cantante.

Chyno Miranda. Funte: Instagram @chynomiranda

Irrael Gómez, el ‘’estratega de comunicación’’ como dice la descripción de su perfil en la red social Instagram, hizo público todo este movimiento a través de un video posteado en ese mismo medio.

La decisión del traslado se habría dado porque la clínica en la que se encontraba no respondía a condiciones salubres para el venezolano. ‘’Chyno está siendo trasladado en estos momentos desde el centro de rehabilitación Tía Panchita a una clínica privada. Esta decisión ha sido acordada por un tribunal civil competente, luego de haber tratado de hacer una inspección el día de ayer y haber entrado en desacato una vez constataron las precarias condiciones en las que se encontraba el Chyno.’’ fue una parte del texto que Irrael agregó al video. También, al final del escrito decía: ‘’ Les estaré dando más detalles del caso.’’

Aunque el traslado no habría sido totalmente voluntario, no dudamos que con este cambio, el Chyno Miranda, se recupere pronto ya que cuenta con el apoyo tanto de su familia como con el de su novia y, más aún, con el de sus fans que le dejaron varios comentarios de aliento: ‘’ Queremos que se recupere y con ayuda de Dios vuelva a su tarima!!!’’, ‘’ Dios lo ayude a salir adelante¡¡ no importa familia ni ex mujer.. importa es el..lo menos que se puede hacer es apoyarlo que sepa que hay muchos deseandole lo mejor¡’’