Paola Rojas presume su figura a sus 45 años en entallado mini vestido

Nuevamente la guapa conductora de "Netas Divinas", Paola Rojas se convirtió en la sensación en redes sociales después de compartir un par de fotografías en las que modeló un look que resulta perfecto para este Día de Muertos, una de las celebraciones con mayor tradición en nuestro país.

Ante sus millones de seguidores en Instagram, la reconocida periodista subió un par de fotografías en las que mostró a mayor detalle el espectacular look que vistió en la reciente transmisión del programa de Unicable. Todos los fans quedaron encantados con lo bien que lució a sus 45 años de edad.

Paola Rojas se luce con mini vestido

Hace unos momentos, ante todos sus fans en redes sociales, Paola Rojas subió varias imágenes luciendo de manera increíble para este 2 de noviembre, "Día de Muertos", con un look que no pasó desapercibido para nadie y así se lo hicieron saber sus millones de seguidores.

Resulta que la también colaboradora de "¿Quién es la máscara?" se coronó como la "Catrina" más bella al posar con un hermoso y ajustado vestido color rojo con vivos oscuros que dejó al descubierto sus tonificadas piernas, posiblemente unas de las más envidiables en la industria de la farándula.

En las imágenes vemos a Paola Rojas sentada en un sofá mientras presume la gran figura que mantiene a sus 45 años. Para darle un toque del Día de Muertos a su outfit, la conductora de "Netas Divinas" se colocó una corona que la consagró como la "Catrina" más hermosa de este 2022.

Como era de esperarse, el look de la también modelo no pasó desapercibido para nadie pues a los pocos minutos alcanzó miles de "me gusta" y recibió un sin fin de comentarios, los cuales destacan lo bien que le quedó el mini vestido y su corona como "Catrina".

Paola Rojas, la estrella oculta en "¿Quién es la máscara?"

Además de figurar en "Netas Divinas" y como titular de uno de los noticieros más importantes en el país, Paola Rojas se ha consagrado como una de las grandes sorpresas de todas las temporadas del reality show "¿Quién es la máscara?", uno de los más exitosos en Televisa.

Resulta que la bella conductora es la encargada de darle voz al programa de televisión, por lo que los televidentes se han rendido ante el talento que derrocha al momento de presentar las pistas de las botargas.

