Lorena Herrera "abandonó" MasterChef por un infarto que sufrió su padre

El programa MasterChef Celebrity no deja de dar de qué hablar y es que luego que se filtró el nombre del supuesto ganador para esta segunda temporada, el papel de Lorena Herrera ha ganado protagonismo, en especial por su ausencia en uno de los episodios para el que no pudo participar en los dos primeros retos, razón por la que se tuvo que enfrentar a la eliminación; sin embargo habían grandes razones para ausentarse y en su lugar prestar atención a su familia.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter Lorena Herrera compartió el pasado 20 de noviembre que el motivo por el que "abandonó" el reality show fue porque su padre sufrió un infarto y tras ello tuvo que someterse a una cirugía de emergencia en el corazón. A más de una semana de los hechos, la famosa de 55 años habló por primera vez sobre el difícil momento al que se tuvo que enfrentar y además dio detalles sobre el estado de salud de su papá.

Así anunció la terrible noticia. (Foto: Captura)

"Casi me muero", la triste declaración de la actriz

En entrevista para el matutino "Venga La Alegría Fin de Semana", la también modelo se sinceró sobre el difícil momento, aunque para tranquilizar a sus fans detalló que su padre, el señor Gerardo Herrera, se encuentra en las mejores condiciones, aunque se sigue recuperando del lamentable incidente.

"Ese día que no pude estar en los dos retos fue precisamente por eso (el infarto); tuve que estar con él en el hospital porque lo operaron del corazón", explicó esta mañana.

Lorena Herrera no dudó en expresar y recordar todo lo que sintió en aquel momento del que afirmó "fue un susto bastante fuerte", y es que don Gerardo ya 84 años de edad, algo que despertó la preocupación y angustia de la participante de MasterChef Celebrity. Ante ello, no dudó en "abandonar" el programa al menos por unos cuantos retos para mantenerse cerca de su padre y cuidar de él.

"Cuando supe yo que lo iban a operar, pues no. Imagínate, casi me muero, me muero porque mi papá es todo para mí. Es mi vida entera", agregó.

Para concluir con su declaración, la actriz destacó que afortunadamente su papá ya se encuentra muy bien y que la operación también fue todo un éxito, aunque por el momento él sigue en recuperación. Cabe destacar que esta no es la primera vez que Lorena Herrera se ve obligada a ausentarse del programa y también por temas relacionados con la salud, ya sea de un ser querido o de ella misma.

Tan solo el pasado mes de septiembre tuvo que faltar a uno de los episodios ya que se contagió de Covid-19 durante las grabaciones; mientras que para cuidar la salud del resto de concursantes y de personas involucradas en la producción se puso en cuarentena. Por supuesto, su regreso fue muy aplaudido por sus miles de fanáticos.

"Quería compartirles el porqué no estuve en @masterchefmx pero ando en #usa y me había quedado sin WIFI. Lo que pasó es que me contagié de #covid en las grabaciones. Obviamente por cuidar a mis compañeros, staff y cuidar mi salud debía estar en mi casa aislada, recuperándome “, dijo entonces.

